Ο Αίολος Αγυιάς νικητής του πρωταθλήματος Εφήβων ΕΣΚΑΗ

Ο Αίολος Αγυιάς ήταν ο νικητής του πρωταθλήματος Εφήβων Rising Star στην ΕΣΚΑ-Η.

Με το δεξί ξεκίνησε τις φετινές υποχρεώσεις της, η Εφηβική ομάδα του Αιόλου Αγυιάς, καθώς αναδείχθηκε νικήτρια στο Ειδικό πρωτάθλημα, κερδίζοντας την ΕΑΠ με 68-65 και στον τελικό την Απολλωνιάδα με 64-60.

Το Σάββατο την περιμένει μια σημαντική πρόκληση, καθώς θα παίξει στην ουδέτερη έδρα της Ιτέας με αντίπαλο τον πρωταθλητή της ΕΣΚΑΣΕ, Ερμή Σχηματαριου με σκοπό τη νίκη που θα την οδηγήσει ακόμη πιο κοντά στην τελική φάση του Rising Star.

Για την ιστορία η σύνθεση του Αίολου Αγυιάς και οι πόντοι του παιχνιδιού με την Απολλωνιάδα έχουν ως εξής: Ιωαννίδης 8, Σταυρόπουλος 10, Κολοτούρος 15, Σκλάβος 22, Πολυμέρης 5, Μακρής 6, Βλαχόπουλος 2, Κόκκινος, Κατοχιανός, Ξηρός, Θεοδωρίδης, Αγγελόπουλος.