4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Βραβεία στους νικητές όλων των κατηγοριών

Στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας Φάνης Τσιμιγκάτος, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου θα βραβευτούν οι νικητές και οι νικήτριες όλων των κατηγοριών, καθώς και οι πολυπληθέστερες ομαδικές συμμετοχές.

Αναλυτικά οι βραβεύσεις:



5.000 μ.

Έως 17 ετών: Αγόρια-Κορίτσια (γεν. 2008 και μεταγενέστερα).

18-39 ετών: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 2007-1986).

40 ετών και μεγαλύτεροι-μεγαλύτερες: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 1985 και

προγενέστερα).

Ημιμαραθώνιος

18-29 ετών: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 2007 – 1996).

30-39 ετών: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 1995-1986).

40-49 ετών: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 1985-1976).

50-59 ετών: Άνδρες-Γυναίκες (γεν. 1975 – 1966).

60 ετών και μεγαλύτεροι-μεγαλύτερες: Άνδρες-Γυναίκες (γεν.1965 και

προγενέστερα).

1.000μ.

Οι τρεις πρώτοι νικητές και οι τρεις πρώτες νικήτριες, καθώς και οι τρεις πρώτες ομάδες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ακόμη θα βραβευτούν η πολυπληθέστερη ομάδα/σύλλογος/ φορέας στον ημιμαραθώνιο και η πολυπληθέστερη ομάδα/σύλλογος/ φορέας στον ημιμαραθώνιο στα 5.000 μ.

Τέλος θα βραβευτούν η πολυπληθέστερη ομάδα Δημοτικού σχολείου που θα συμμετάσχει στα 1.000 μ. και η πολυπληθέστερη ομάδα σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης που θα συμμετάσχει στα 5.000 μ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος» στη μνήμη του σπουδαίου μαραθωνοδρόμου της Παναχαϊκής Φάνη Τσιμιγκάτου, που «έφυγε» πρόωρα και άδικα από τη ζωή.

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται και στις τρεις κατηγορίες και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Αναλυτικά:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική

εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι

συναίνει να λάβει μέρος στον αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της

υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου

εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.

3. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8

τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου,

ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια

συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη

προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος, διευθυντής του Αγώνα).

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/13932/about