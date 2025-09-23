4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος», που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου θα διοργανωθεί υπό την αιγίδα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Μάλιστα η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στο βασικό πακέτο είναι δωρεάν τόσο στον αγώνα των 5.000 μ. όσο και στον αγώνα του Ημιμαραθωνίου.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εγγραφών Raceid μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στη διεύθυνση https://raceid.com/el/races/13932/about

Τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος» στη μνήμη του σπουδαίου μαραθωνοδρόμου της Παναχαϊκή Φάνη Τσιμιγκάτου, που «έφυγε» πρόωρα και άδοξα από τη ζωή.