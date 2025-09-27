Στην Πάτρα το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025!

Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί, από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών, το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025, με σκάφη τύπου HANSA 303 Single και Double, μετά από ανάθεση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην πόλη μας, από την Πέμπτη 2 έως και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, θα συμμετέχουν ιστιοπλόοι από τους Ομίλους Ι.Ο.Πατρών, Sailability Hellas – Ιστιοπλοΐα για Όλους, Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου, Ναυτικό Όμιλο Βόλου και Αργοναύτες, Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας «Ποσειδών», Ναυταθλητικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης και τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας.

Από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ημέρα που θα αρχίσουν να φτάνουν οι αποστολές, η καρδιά της ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ θα χτυπά στην Πάτρα, ενώ την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι ιστιοδρομίες και το βράδυ της ίδιας ημέρας στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα», στις 20.30 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης.

Συνδιοργάνωση Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας

Στήριξη Δήμος Πατρέων, ΠΕΑΚ Πάτρας Πάτρας

Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών

Το πρόγραμμα «Ιστιοπλοΐα για όλους» υλοποιείται με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025, στηρίζουν επίσης το Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale - πρόγραμμα «Blue Mediterraneo», ο Σύλλογος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας Δημήτρης και Βέρα Σφήκα (SFikapatras), το 6ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρίου και το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ «Ήφαιστος»,

Χορηγοί: Kerasidis Group, P- consulting, WOS – Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανακύκλωσης, Πατραϊκά Μονωτικά, Χρυσανθόπουλος Γερανοί Α.Ε., Philosophy και Δ. Σπηλιωτόπουλος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών ευχαριστεί θερμά για την στήριξη, τους φορείς, τους χορηγούς καθώς και το πλήθος των εθελοντών και μελών του Ι.Ο.Πατρών, που θα συνεργαστούν για να πραγματοποιηθεί στην πόλη μας, το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στα γραφεία του Ι.Ο.Πατρών, Ηρώων Πολυτεχνείου 17 Πάτρα, με αφορμή την έναρξη του Open Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ, που θα πραγματοποιηθεί 2 – 5 Οκτωβρίου 2025 στην Πάτρα.

Μέγας χορηγός Ι.Ο.Πατρών: Super Cargo!