Πάτρα: Στόχος δύο φορές μέσα σε μια εβδομάδα τα γραφεία του Ιστιοπλοϊκού στο τμήμα ΑμεΑ

Μήνυση κατά αγνώστων
Δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα έγιναν στόχος τα γραφεία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου της Πάτρας και συγκεκριμένα στο τμήμα ΑμεΑ.
Άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η αστυνομία και να υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων.
Το πρώτο συμβάν έγινε το βράδυ της Τρίτης και το δεύτερο χθες βράδυ.
Να σημειωθεί ότι στις 2 Οκτωβρίου αναμένεται να φιλοξενηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ.
