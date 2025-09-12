Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Στόχος δύο φορές μέσα σε μια εβδομάδα τα γραφεία του Ιστιοπλοϊκού στο τμήμα ΑμεΑ

Πάτρα: Στόχος δύο φορές μέσα σε μια εβδο...

Μήνυση κατά αγνώστων

Δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα έγιναν στόχος τα γραφεία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου της Πάτρας και συγκεκριμένα στο τμήμα ΑμεΑ.

Άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η αστυνομία και να υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων.

Το πρώτο συμβάν έγινε το βράδυ της Τρίτης και το δεύτερο χθες βράδυ.

Να σημειωθεί ότι στις 2 Οκτωβρίου αναμένεται να φιλοξενηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: 16χρονος μαθητής γρονθοκόπησε 14χρονο

Πρεμιέρα αυτό το Σάββατο για την 24ωρη λειτουργία μετρό και τραμ τα Σαββατοκύριακα

Πατρών - Πύργου: Oλικός αποκλεισμός μεταξύ του κόμβου Οβρυάς της Περιμετρικής και του κόμβου της ΒΙΠΕ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών Αστυνομία

Ειδήσεις