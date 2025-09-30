4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Η Ολυμπία Οδός Silver Sponsor

Με συνέπεια η Ολυμπία Οδός συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την ευεξία και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Έτσι σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχει ως Silver Sponsor στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος», που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύει μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Πλέον ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος», έχει εξελιχθεί σε θεσμό με μεγάλη απήχηση, προσελκύει δρομείς κάθε ηλικίας και επιπέδου από όλη τη χώρα.

Με τη συμμετοχή της η Ολυμπία Οδός ως υποστηρικτής της διοργάνωσης υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση υγιών προτύπων ζωής και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Γιατί έχοντας σταθερό προσανατολισμό την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ολυμπία Οδός συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που έχουν θετικό αποτύπωμα, ενισχύοντας την ασφάλεια, την αειφορία και την ποιότητα ζωής.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το ενδιαφέρον για τον Αγώνα είναι μεγάλο, ενώ δόθηκε παράταση για τις εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής έως το Σάββατο 4 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία ήδη εγγραφών-δηλώσεων συμμετοχής. Αναλυτικά:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι συναινεί να λάβει μέρος στον Αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.

3. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8 τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος, διευθυντής του Αγώνα).

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://raceid.com/el/races/13932/about