Αναβαθμίζεται το γήπεδο Αγυιάς- Νέα αποδυτήρια, προβολείς και κερκίδα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης στο Ενωσιακό γήπεδο Αγυιάς, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση αθλητών και ομάδων.

Ήδη έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση σύγχρονων προβολέων τύπου LED, προκειμένου να μπορούν να διεξάγονται και βραδινά παιχνίδια, ενώ έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των νέων αποδυτηρίων. Επίσης, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση του αγωνιστικού τάπητα.

Την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να τοποθετηθεί και νέα κερκίδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη λειτουργικότητα και την εικόνα του γηπέδου.