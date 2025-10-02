Μόνο κέρδη για την πυγμάχο της Παναχαϊκής Μαρία Γεωργοπούλου στο Ευρωπαϊκό

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νεανίδων
Συνεχίζονται οι αγώνες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πυγμαχίας U19, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2025 στην Οστράβα της Τσεχίας.
Η ελληνική αποστολή γνωρίζει πλέον το «μονοπάτι» προς τα μετάλλια και ετοιμάζεται να γράψει μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην ιστορία της Ελληνικής Πυγμαχίας.
Συμμετέχει και η πατρινή Μαρία Γεωργοπούλου της Παναχαϊκής, σε μια ακόμα διεθνή διοργάνωση.
Σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες της χθεσινής ημέρας, η Μαρία Γεωργοπούλου αντιμετώπισε με θάρρος και τεράστια ενέργεια τη Γερμανίδα Rovira-Rifaterra Josefin. Το παιχνίδι ήταν άκρως ισορροπημένο και κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με το αποτέλεσμα να είναι 3-2 υπέρ της Γερμανίδας.
Η Μαρία όμως, απέδειξε ακόμη μία φορά με την εξαιρετική της εμφάνιση ότι μπορεί να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις αθλήτριες της πυγμαχικής «ελίτ».
Προπονητής της ο Νίκος Πλέας
Δείτε τον αγώνα της:
Οι μεγάλες της στιγμές
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
* ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία (Παναχαϊκή): Ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κορασίδων το 2023. Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο νεανίδων το 2024.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
* ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία (Παναχαϊκή): Χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κορασίδων το 2022. Χάλκινο στο ευρωπαϊκό νεανίδων το 2024.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΒΑΘΡΟΥ
* ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία (Παναχαϊκή): Στο ευρωπαϊκό κορασίδων το 2023. Στο ευρωπαϊκό νεανίδων το 2025.
Στα πανελλήνια πρωταθλήματα
ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΛΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
2025 Νεανίδων 50 1 Γεωργοπούλου Μαρία Παναχαϊκή
2024 Νεανίδων 50 1 Γεωργοπούλου Μαρία Παναχαϊκή
2023 Κορασίδων 48 1 Γεωργοπούλου Μαρία Παναχαϊκή
2022 Κορασίδων 54 1 Γεωργοπούλου Μαρία Παναχαϊκή
2021 Παγκορασίδων 52 1 Γεωργοπούλου Μαρία Παναχαϊκή
