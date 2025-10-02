Μόνο κέρδη για την πυγμάχο της Παναχαϊκής Μαρία Γεωργοπούλου στο Ευρωπαϊκό

Συνεχίζονται οι αγώνες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πυγμαχίας U19, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2025 στην Οστράβα της Τσεχίας.

Η ελληνική αποστολή γνωρίζει πλέον το «μονοπάτι» προς τα μετάλλια και ετοιμάζεται να γράψει μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην ιστορία της Ελληνικής Πυγμαχίας.

Συμμετέχει και η πατρινή Μαρία Γεωργοπούλου της Παναχαϊκής, σε μια ακόμα διεθνή διοργάνωση.

Σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες της χθεσινής ημέρας, η Μαρία Γεωργοπούλου αντιμετώπισε με θάρρος και τεράστια ενέργεια τη Γερμανίδα Rovira-Rifaterra Josefin. Το παιχνίδι ήταν άκρως ισορροπημένο και κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με το αποτέλεσμα να είναι 3-2 υπέρ της Γερμανίδας.

Η Μαρία όμως, απέδειξε ακόμη μία φορά με την εξαιρετική της εμφάνιση ότι μπορεί να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις αθλήτριες της πυγμαχικής «ελίτ».

Προπονητής της ο Νίκος Πλέας

Δείτε τον αγώνα της: