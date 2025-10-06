Πρώτη εκτός έδρας νίκη για τις Νεάνιδες του Προμηθέα

Με τον καλύτερο τρόπο συνέχισαν την πορεία τους στο πρωτάθλημα Νεανίδων της ΕΣΚΑ-Η τα κορίτσια του Προμηθέα Πατρών, καθώς πέτυχαν την πρώτη τους εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Ζάκυνθο, επικρατώντας με σκορ 35-59.

Την Κυριακή, η αποστολή του Προμηθέα ταξίδεψε στη Ζάκυνθο για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχες, αν και παρατάχθηκαν με ελλείψεις λόγω ασθενειών, πάλεψαν φιλότιμα και έδειξαν ανταγωνιστικότητα, ειδικά στα ενδιάμεσα διαστήματα του αγώνα. Ωστόσο, ο Προμηθέας επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για την τελική έκβαση του παιχνιδιού.

Με δυνατή άμυνα, ποικιλία επιθετικών επιλογών και πλουραλισμό στο σκοράρισμα, οι Νεανίδες του Προμηθέα πήραν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά. Το 3-17 του πρώτου δεκαλέπτου έδειξε τις διαθέσεις των φιλοξενούμενων, που πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 19-28.

Στην επανάληψη, η ομάδα της Πάτρας συνέχισε με υψηλό ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ζακύνθου και με καλή κυκλοφορία της μπάλας ανέβασε τη διαφορά (24-46 στο τέλος της τρίτης περιόδου), φτάνοντας άνετα στη νίκη με τελικό σκορ 35-59.

Η εμφάνιση του Προμηθέα άφησε απόλυτα ικανοποιημένο το τεχνικό επιτελείο, καθώς τα κορίτσια έδειξαν ομαδικότητα, συγκέντρωση και σωστές αποφάσεις σε άμυνα και επίθεση. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει ψυχολογία και ώθηση στην ομάδα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Δεκάλεπτα: 3-17, 19-28, 24-46, 35-59