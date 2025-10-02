Πρεμιέρα με το δεξί για τον Προμηθέα

Με νίκη ξεκίνησε την πορεία του στο Γυναικείο Πρωτάθλημα ΕΣΚΑ-Η ο Προμηθέας, επικρατώντας το βράδυ της Τετάρτης του Απόλλωνα στο Promitheas Park με σκορ 59-54.

Σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, οι δύο ομάδες απέδειξαν ότι το γυναικείο μπάσκετ μπορεί να προσφέρει θέαμα, ένταση και συγκινήσεις.

Παρά τις νεανικές συνθέσεις και των δύο ομάδων, ο αγώνας είχε ρυθμό και όμορφες μπασκετικές στιγμές. Ο Απόλλων Πατρών μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ και διατήρησε μικρό προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 13-15.

Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και το ημίχρονο να βρίσκει τις φιλοξενούμενες μπροστά με 27-28.

Στην επανάληψη, η ισορροπία του παιχνιδιού δεν άλλαξε, όμως ο Προμηθέας κατάφερε με περισσότερη ενέργεια και πίεση στην άμυνα να περάσει μπροστά στο τέλος της τρίτης περιόδου με 44-42. Η τέταρτη περίοδος ήταν «θρίλερ», με τις Προμηθίνες να κρατούν ένα μικρό και οριακό προβάδισμα. Τελικά, ένα καθοριστικό καλάθι στο φινάλε (buzzer beater) διαμόρφωσε το τελικό 59-54 και έδωσε την πρώτη νίκη στην ομάδα της Πάτρας.

Η βραδιά είχε και άλλα θετικά, με τις γεμάτες κερκίδες να δημιουργούν μια υπέροχη ατμόσφαιρα, το άψογο κλίμα ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων, αλλά και το κοινό χειροκρότημα των παικτριών στο κέντρο του γηπέδου μετά τη λήξη. Σημαντική ήταν και η παρουσία της ομάδας της Α2 του Προμηθέα στις εξέδρες, η οποία, μετά την ολοκλήρωση της προπόνησής της, έμεινε να στηρίξει τις συναθλητριες της μαζί με τον φίλαθλο κόσμο.

Δεκάλεπτα: Προμηθέας – Απόλλων 13-15, 27-28, 44-42, 59-54.