Βαριά ήττα στην πρεμιέρα της Α1 ο Προμηθέας * Ήττα - σοκ για Απόλλωνα και νίκη Γλαύκου στην ΝL1

Η επιστροφή στη Stoiximan GBL, ήταν ονειρική για τον Ηρακλή που νίκησε το βράδυ του Σαββάτου (4/10) τον Προμηθέα στο καυτό Ιβανώφειο (90-79).

Η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα είχε σε τρομερή κατάσταση τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, με τον Δημήτρη Μωραΐτη να ακολουθεί και τον κόσμο να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Ηρακλής ήταν αποτελεσματικός στο περιφερειακό σουτ, βρήκε πολύ σκορ από τους αναπληρωματικούς του και είχε τον έλεγχο του αγώνα, με το τρίτο δεκάλεπτο να είναι εκρηκτικό (29-19) και αρκετό για το αποτέλεσμα.



Ο Προμηθέας, από την πλευρά του, είχε τον Τζέι Πι Μακούρα σε φοβερή κατάσταση στο πρώτο μέρος, όμως ο Ρομπ Γκρέι δεν ήταν καλός,ο Κένταλ ΜακΚάλουμ έμεινε χαμηλά και οι ψηλοί δεν έδωσαν κάτι στην ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη που έμεινε στην καλή εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Stoiximan Super Cup.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τσολάκος, Χριστινάκης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-19, 47-43, 76-62, 90-79

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 2η αγωνιστική ο Ηρακλής θα παίξει στο Παλατάκι με τον ΠΑΟΚ (11/10 στις 19:00), ενώ ο Προμηθέας θα υποδεχθεί το Μαρούσι (11/10 στις 19:00).

National League 1

Ο Κρόνος ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της πρεμιέρας κερδίζοντας τον Απόλλωνα Πατρών Πάτρας με 78-70 στον Άγιο Δημήτριο, και σε ένα παιχνίδι που μάζεψε πολύ κόσμο και έντονο ενδιαφέρον.

Ο Ιόνιος ήταν εντυπωσιακός στη δική του πρώτη κερδίζοντας άνετα τη Σαρωνίδα με 94-73, ενώ ο Γλαύκος Έσπερος με ένα πολύ καλό τελείωμα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ηλυσιακού, που απλά μείωσε στο τέλος για το 80-76.

Το ίδιο συνέβη και στο Δίστομο, με τον Εθνικό Λιβαδειάς να επικρατεί με 69-65 του Έσπερου Καλλιθέας.

2ος όμιλος

1η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα:

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Ηλυσιακός 80-76

Εθνικός Λιβαδειάς-Έσπερος Καλλιθέας 69-65

Ιόνιος Κέρκυρας-ΝΟ Σαρωνίδας 94-73

Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Απόλλων Πάτρας 78-70

Εσπερος ΓΣ Λαμίας-ΑΕ Ν. Κηφισιάς

Παγκράτι-ΕΑ Προμηθέας 2014 (5/10)

Ρεπό: Πανελευσινιακός

* Πρεμιέρα με νίκη επί του Ilisiakos BC με ανατροπή για την ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ Πάτρας

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ vs ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 80 - 76 (Τελικό)

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 37-46 (ημιχ.), 62-61, 80-76

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 8 (2), Μπαζίνας 10 (2), Νεόφυτος 10 (2), Καφέζας 9 (2) Γκαβασιάδης 11, Φραντζής 8 (2), Νιφόρας, Κογιώνης 14, Αδαμόπουλος 5 (1), Γκάτζιος 2, Djokic 3.

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ (Καυκής): Ερμίδης 7, Γραμματίκας 3 (1), Φώτσης 12 (2), Καλδης 24 (3), Μαράντης 8 (2), Βασιλειάδης, Θεοδωρίτσης 5 (1), Στασινόπουλος 5, Χατζής 3 (1), Αναγνωστόπουλος 9 Παλουκάκος.

Κλειστό γήπεδο ΑΕΓΕΠ

1η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1