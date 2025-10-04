Α1 πόλο γυναικών: Ιστορική πρώτη νίκη ο ΝΟΠ, ήττα για την ΝΕΠ

Σε ντέρμπι εξελίχθηκε η αναμέτρηση στο «Αντώνης Πεπανός» με τον γηπεδούχο ΝΟ Πατρών να επικρατεί 12-11 του ΝΟ Ρεθύμνου σε παιχνίδι της πρεμιέρας για το 39ο πρωτάθλημα πόλο Α1 Εθνικής γυναικών

Ιστορικής σημασίας η αναμέτρηση για τον ΝΟΠ που συμμετέχει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της «μεγάλης» κατηγορίας των γυναικών. Συνδύασε το παρθενικό παιχνίδι με νίκη.

Έξι τέρματα σημείωσε η Ιωάννα Λυκοθανάση. Αυτό που πέτυχε 1.12 πριν τη λήξη έκρινε τη συγκλονιστική αναμέτρηση. Στα 5.18 από τη λήξη η φιλοξενούμενη ομάδα προηγήθηκε 10-8 αλλά η γηπεδούχος επανήλθε δριμύτερη.

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12-11

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-4, 3-2, 4-3.

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτέου 1, Γεωργία Ζαφειράκη 1, Ναυσικά Μπαλάτσα , Γροζοπούλου 1, Μαρία Μπαλάτσα 1 , Πασσά, Ράντονιτς 2, Μοίραλη, Αν. Αναστασίου, Γιαννακοπούλου, Λυκοθανάση 6, Παπαδημητρίου, Μαρία Ζαφειράκη, Κασπίρη.

ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Γιάννης Μαλλιαρός): Πουλοπούλου, Τρουλάκη, Πίτερς 1, Ρουσάκη, Μαρία Φαρμάκη, Στέλλα Λιμπιτάκη, Κεχαγιόγλου, Λογοθέτη 2, Πέττα, Ελένη Φαρμάκη 4, Άννα Λιμπιτάκη 1, Μουλάνε 3, Ευαγγελία Λιμπιτάκη.

Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης

Αλυτάρχης: Κίμων Τασσόπουλος

Δείτε το βίντεο του αγώνα ΕΔΩ.

Η ομάδα με προπονητή τον Βασίλη Κανελλόπουλο και την συνεργάτιδά του Λία Μπαρτζελά, αποτελείται από τις παρακάτω αθλήτριες:

Αθανασοπούλου Χάρις (2014)

Αναστασίου Αναστασία (2008)

Αναστασίου Ανδριανή (2015)

Βαβίλη Εύη (2009)

Γιαννακοπούλου Έλενα (2004)

Γροζοπούλου Σμαράγδα (2002)

Croteau Danni (2001)

Ζαφειράκη Αναστασία (2015)

Ζαφειράκη Γεωργία (2005)

Ζαφειράκη Κωνσταντίνα (2001)

Ζαφειράκη Μαρία (2003)

Καλογεράκη Κλειώ (2008)

Κασπίρη Αντα (2011)

Καυκιά Νεφέλη (2015)

Κεφαλοπούλου Μαρίλη (2011)

Κιούση Νικολία (2015)

Κόργκου Δήμητρα (2009)

Λιάπη Αλήσια (2013)

Λυκοθανάση Ιωάννα (2000)

Μοίραλη Όλγα (2001)

Μπαλάτσα Μαρία (2000)

Μπαλάτσα Ναυσικά (1996)

Παπαδημητρίου Βιολέτα (2001)

Πασσά Σταυρούλα (2000)

Πέτα Έλενα (2010)

Radonjic Jovana (2007)

Τσάγκα Αλεξάνδρα (2011)

Υπεύθυνος συντονιστής του γυναικείου τμήματος είναι ο Θανάσης Αναστασίου με συνεργάτες τους εφόρους Κώστα Παπουλίδη και Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ

1987-1988: ?

1988-1989: 2η Εθνική

1989-1990: 2η Εθνική

1990-1991: ?

1991-1992: ?

1992-1993: ?

1993-1994: ?

1994-1995: ?

1995-1996: ?

1996-1997: ?

1997-1998: Γ' Εθνική

1998-1999: Α2 Εθνική

1999-2000: Β' Εθνική

2000-2001: Γ' Εθνική

2001-2002: Δεν συμμετείχε

2002-2003: Δεν συμμετείχε

2003-2004: Δεν συμμετείχε

2004-2005: Δεν συμμετείχε

2005-2006: Β' Εθνική

2006-2007: Β' Εθνική

2007-2008: Β' Εθνική

2008-2009: Β' Εθνική

2009-2010: Β' Εθνική

2010-2011: Β' Εθνική

2011-2012: Δεν συμμετείχε

2012-2013: Δεν συμμετείχε

2013-2014: Δεν συμμετείχε

2014-2015: Β' Εθνική

2015-2016: Δεν συμμετείχε

2016-2017: Β’ Εθνική

2017-2018: Β’ Εθνική

2018-2019: Δεν συμμετείχε

2019-2020: Δεν συμμετείχε

2020-2021: Δεν συμμετείχε

2021-2022: Δεν συμμετείχε

2022-2023: Β’ Εθνική

2023-2024: Β’ Εθνική

2024-2025: Α2 Εθνική

2025-2026: Α1 Εθνική