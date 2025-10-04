Α1 πόλο γυναικών: Ιστορική πρώτη νίκη ο ΝΟΠ, ήττα για την ΝΕΠ

Το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του
Σε ντέρμπι εξελίχθηκε η αναμέτρηση στο «Αντώνης Πεπανός» με τον γηπεδούχο ΝΟ Πατρών να επικρατεί 12-11 του ΝΟ Ρεθύμνου σε παιχνίδι της πρεμιέρας για το 39ο πρωτάθλημα πόλο Α1 Εθνικής γυναικών
Ιστορικής σημασίας η αναμέτρηση για τον ΝΟΠ που συμμετέχει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της «μεγάλης» κατηγορίας των γυναικών. Συνδύασε το παρθενικό παιχνίδι με νίκη.
Έξι τέρματα σημείωσε η Ιωάννα Λυκοθανάση. Αυτό που πέτυχε 1.12 πριν τη λήξη έκρινε τη συγκλονιστική αναμέτρηση. Στα 5.18 από τη λήξη η φιλοξενούμενη ομάδα προηγήθηκε 10-8 αλλά η γηπεδούχος επανήλθε δριμύτερη.
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12-11
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-4, 3-2, 4-3.
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτέου 1, Γεωργία Ζαφειράκη 1, Ναυσικά Μπαλάτσα , Γροζοπούλου 1, Μαρία Μπαλάτσα 1 , Πασσά, Ράντονιτς 2, Μοίραλη, Αν. Αναστασίου, Γιαννακοπούλου, Λυκοθανάση 6, Παπαδημητρίου, Μαρία Ζαφειράκη, Κασπίρη.
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Γιάννης Μαλλιαρός): Πουλοπούλου, Τρουλάκη, Πίτερς 1, Ρουσάκη, Μαρία Φαρμάκη, Στέλλα Λιμπιτάκη, Κεχαγιόγλου, Λογοθέτη 2, Πέττα, Ελένη Φαρμάκη 4, Άννα Λιμπιτάκη 1, Μουλάνε 3, Ευαγγελία Λιμπιτάκη.
Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης
Αλυτάρχης: Κίμων Τασσόπουλος
Δείτε το βίντεο του αγώνα ΕΔΩ.
Η ομάδα με προπονητή τον Βασίλη Κανελλόπουλο και την συνεργάτιδά του Λία Μπαρτζελά, αποτελείται από τις παρακάτω αθλήτριες:
Αθανασοπούλου Χάρις (2014)
Αναστασίου Αναστασία (2008)
Αναστασίου Ανδριανή (2015)
Βαβίλη Εύη (2009)
Γιαννακοπούλου Έλενα (2004)
Γροζοπούλου Σμαράγδα (2002)
Croteau Danni (2001)
Ζαφειράκη Αναστασία (2015)
Ζαφειράκη Γεωργία (2005)
Ζαφειράκη Κωνσταντίνα (2001)
Ζαφειράκη Μαρία (2003)
Καλογεράκη Κλειώ (2008)
Κασπίρη Αντα (2011)
Καυκιά Νεφέλη (2015)
Κεφαλοπούλου Μαρίλη (2011)
Κιούση Νικολία (2015)
Κόργκου Δήμητρα (2009)
Λιάπη Αλήσια (2013)
Λυκοθανάση Ιωάννα (2000)
Μοίραλη Όλγα (2001)
Μπαλάτσα Μαρία (2000)
Μπαλάτσα Ναυσικά (1996)
Παπαδημητρίου Βιολέτα (2001)
Πασσά Σταυρούλα (2000)
Πέτα Έλενα (2010)
Radonjic Jovana (2007)
Τσάγκα Αλεξάνδρα (2011)
Υπεύθυνος συντονιστής του γυναικείου τμήματος είναι ο Θανάσης Αναστασίου με συνεργάτες τους εφόρους Κώστα Παπουλίδη και Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο.
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
1987-1988: ?
1988-1989: 2η Εθνική
1989-1990: 2η Εθνική
1990-1991: ?
1991-1992: ?
1992-1993: ?
1993-1994: ?
1994-1995: ?
1995-1996: ?
1996-1997: ?
1997-1998: Γ' Εθνική
1998-1999: Α2 Εθνική
1999-2000: Β' Εθνική
2000-2001: Γ' Εθνική
2001-2002: Δεν συμμετείχε
2002-2003: Δεν συμμετείχε
2003-2004: Δεν συμμετείχε
2004-2005: Δεν συμμετείχε
2005-2006: Β' Εθνική
2006-2007: Β' Εθνική
2007-2008: Β' Εθνική
2008-2009: Β' Εθνική
2009-2010: Β' Εθνική
2010-2011: Β' Εθνική
2011-2012: Δεν συμμετείχε
2012-2013: Δεν συμμετείχε
2013-2014: Δεν συμμετείχε
2014-2015: Β' Εθνική
2015-2016: Δεν συμμετείχε
2016-2017: Β’ Εθνική
2017-2018: Β’ Εθνική
2018-2019: Δεν συμμετείχε
2019-2020: Δεν συμμετείχε
2020-2021: Δεν συμμετείχε
2021-2022: Δεν συμμετείχε
2022-2023: Β’ Εθνική
2023-2024: Β’ Εθνική
2024-2025: Α2 Εθνική
2025-2026: Α1 Εθνική
ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΠ
Με δυο τέρματα στα τελευταία 2:24 στο «Πεπανός», ο ΝΟ Χανίων νίκησε 10-8 τη γηπεδούχο ΝΕ Πατρών και έκανε ποδαρικό με το δεξί στο πρωτάθλημα της WATER POLO LEAGUE WOMEN «2025-2026».
Η κρητική ομάδα μπήκε…φουριόζα, και προηγήθηκε 4-1 και 7-2 στο πρώτο μέρος. Το τρίτο οκτάλεπτο ανήκε αποκλειστικά στην ΝΕΠ που σταδιακά μείωσε και ισοφάρισε 7-7. Όλα κρίθηκαν στη τελευταία περίοδο: η Μαρία Ντάσιου (7:13) σημείωσε το 7-8, η Χικάρου Σιτάρα (3:06) ισοφάρισε εκ νέου 8-8, αλλά τα τέρματα των Ντάσιου και πάλι (2:24) και Ελένης Πάτερου (00:58) χάρισαν την νίκη στο φιλοξενούμενο.
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 8-10
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-3, 4-0, 1-3
ΝΕΠ(Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Κακαϊδη, Αλμενταρίθ 3, Ευφροσύνη Τσιμάρα 3, Σιτάρα 1, Σκαρπαλέζου 1, Μιχαλάτου, Ειρήνη Τσίγκα, Λιαπάκη, Δήμητρα Κοντάκου, Κεπενού, Ανδριάνα Κοντάκου, Λαμπάτου, Αρνά.
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 4, Στρατηδάκη 1, Κώτσια, Πάτερου 3, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβαντή, Ιγνατίου, Βούλγαρη.
Διαιτητές: Σπανούδης-Αγγελίδης
Αλυτάρχης: Φίλιππος Αντίοχος
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ
1987-1988 ;
1988-1989 2η Εθνική
1989-1990 ;
1990-1991 ;
1991-1992 ;
1992-1993 ;
1993-1994 ;
1994-1995 ;
1995-1996 ;
1996-1997 Α2
1997-1998 Α1
1998-1999 Α1
1999-2000 Α1
2000-2001 Α1
2001-2002 Α1
2002-2003 Α1
2003-2004 Α1
2004-2005 Α1
2006: Α1 4η θέση
2007: Α1 4η θέση
2008: Α1 5η θέση
2009: Α1 4η θέση
2010: Α1 5η θέση
2011: Α1 5η θέση
2012: Α1 5η θέση
2013: Α1 8η θέση (Υποβιβασμός στην Α2)
2014: Α2
2015: Α2
2016: Α2
2017: Α1
2018: Α1
2019: Α1
2020: Α1 κατηγορία γυναικών (7η θέση παραμονή στην Α1)
2021: Α1 κατηγορία
2022: Α1 κατηγορία
2023: Α1 κατηγορία
2024: Α1 κατηγορία
2024-2025: Α2
2025-2026: Α1
Το βίντεο του αγώνα ΕΔΩ:
Η ΝΕΠ
ΝΟΠ: Πατέρας και γιος μαζί στην ομάδα
