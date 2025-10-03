ΝΟΠ: Το νέο αίμα και τα αδέλφια φοιτητές στην Πάτρα

Οι νεαροί πολίστες από τις υποδομές του ΝΟΠ, που πήραν χρόνο αγωνιζόμενοι στο τουρνουά του ΣΕΔΥ, προβλέπεται να έχουν ξανά την ευκαιρία από τον προπονητή Φώντα Λεμπέση, να δοκιμαστούν με την ανδρική ομάδα, σε ένα από τα σπουδαιότερα πρωταθλήματα στον κόσμο!

Από αριστερά στη πάνω φωτό: Ζαφείρης Ηλίας (2010), Κανελλόπουλος Ραφαήλ (2009) Χριστοδουλόπουλος Δημήτρης (2009) Τουντόπουλος Διονύσης (2010).

"Εμπρός παιδιά! Δύναμη και πείσμα στην προσπάθεια σας. Καλή επιτυχία!" αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Να σημειωθεί πως υπάρχουν κι άλλα αδέλφια στον ΝΟΠ. Ο Ραφαήλ και Στυλιανός Κανελλόπουλος (συναθλητές με τον πατέρα τους Βασίλη!) οι αδελφοί Παναγιώτης και Διονύσης Τουντόπουλος (μαζί με τον πατέρα τους Βασίλη Τουντόπουλο), οι Ανδρέας και Γιώργος Τριαντάφυλλος, οι Νάσος και Κώστας Κρεμανταλάς, οι Αχιλλέας και Αλκης Γιώτης.

Πατρινοί όλοι τους, για να βρουμε περίπτωση αδελφών που έπαιξαν στον ΝΟΠ ύστερα από μεταγραφή θα πάμε μέσα της δεκαετίας 90 όταν αποκτήθηκαν οι Αλέξανδρος και Μιχάλης Καψοκόλης (ο 2ος δεν έπαιξε σε επίσημο ματς), όπως ακριβώς και με τους αδελφούς Σιαμά.

ΟΙ ΑΦΟΙ ΣΙΑΜΑ (δύο εκ των τριών)

Την περσινή χρονιά ο Γιώργος Σιαμάς (γεν 2006) ήρθε στην Πάτρα ως φοιτητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επέλεξε να ενταχθεί στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. Με την εμπειρία ως αθλητής πόλο στον Παναθηναϊκό και την τελευταία χρονιά στην ΑΕΚ, δηλώθηκε στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Με την παρουσία του βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα νέων (6η πανελλήνια θέση) ενώ συμμετείχε επίσης σε 4 αγώνες στην Α1, όπου οι άνδρες κατάλαβαν την καλύτερη θέση των τελευταίων χρόνων (9η θέση μεταξύ 16 ομάδων) και σε 1 ματς Κυπέλλου.

Την φετινή χρόνια ο ΝΟΠ ζήτησε και πήρε με μεταγραφή τον αδελφό του, Παναγιώτη Σιαμά (γεν. 2004) που πέρσι αγωνίστηκε με την ομάδα του ΑΝΟ Γλυφάδας. Ο Παναγιώτης είναι φοιτητής της Φαρμακευτικής Σχολής στο ΕΚΠΑ και προβλέπεται να βρίσκεται συχνά στην Πάτρα για προπονήσεις και αγώνες, φιλοξενούμενος στο σπίτι του αδελφού του.

Τα δύο αδέλφια Σιαμά ταιριάζουν στο νεανικό σχήμα που θέλει να προσδώσει στην ανδρική ομάδα, ο νέος προπονητής του ΝΟΠ Φώντας Λεμπέσης μαζί με τον συνεργάτη του Φώτη Γιαννόπουλο, παράλληλα με την προώθηση και απόκτηση εμπειριών απο νεαρούς ταλαντούχους αθλητές των υποδομών. Ο σχεδιασμός αυτός έχει την απόλυτη έγκριση της διοίκησης και εκφράζει και την φιλοσοφία του ΝΟΠ. Η προσπάθεια για την επίτευξη των φετινών στόχων της ομάδας αποτελεί το καθήκον όλων.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι υπάρχει και τρίτος αδελφός, ο Χρήστος Σιαμάς (γεν.2004, δίδυμος με τον Γεώργιο) που αγωνίζεται με επιτυχία στον Υδραικό ΑΟ.

Αποτελεί υπερηφάνεια για τους γονείς των αθλητών να βλέπουν τα παιδιά να αγωνίζονται μαζί ή αντίπαλοι, εκφράζοντας στην πράξη τις αξίες του αθλητισμού.

Τιμή για τον ΝΟΠ να έχει στις γραμμές του δύο άξιους και ξεχωριστούς αθλητές, και μελλοντικούς επιστήμονες.

