Φοβερός ο Πατρινός Αλ. Σκούρτης, 5ος στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τρίτο ρεκόρ Ευρώπης! (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Νέο πανευρωπαϊκό ρεκόρ είχαμε το απόγευμα της Κυριακής από τον νεαρό Αλέξανδρο Διαμάντη Σκούρτη της Ολυμπιάδας Πατρών στα 1500μ Τ38!

Τελευταία ημέρα λοιπόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος World Para Athletics 2025 στο Νέο Δελχί της Ινδίας, και ο Αλέξανδρος Σκούρτης (γεν. 2004) ολοκλήρωσε εντυπωσιακά την πρώτη του παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνοντας νέο Πανευρωπαϊκό ρεκόρ στα 1500 μέτρα της κατηγορίας Τ38 με χρόνο 4:00.32, επίδοση που του χάρισε την πέμπτη θέση στον τελικό!

Ο νεαρός Έλληνας παρααθλητής (προπονητής του ο Κώστας Λεβιδιώτης) δείχνοντας τεράστια συνέπεια και ωριμότητα στους αγώνες του, κατέγραψε συνολικά τρία Πανευρωπαϊκά ρεκόρ (δύο στα 400μ. και ένα στα 1.500μ.) και κατέκτησε παράλληλα το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ, αποδεικνύοντας πως ανήκει ήδη στην κορυφή της Ευρώπης και πλησιάζει σταδιακά την παγκόσμια ελίτ.

Στον τελικό των 1500 μέτρων επικράτησε ο Nate Tucker (Καναδάς) με 3:57.98, σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων (CR), ενώ δεύτερος ήταν ο Amen Allah Tissaoui (Τυνησία) με παγκόσμιο ρεκόρ (WR) 3:58.17 και τρίτος ο Angus Hincksman (Αυστραλία) με 3:58.19.

Αναλυτικά:

Nate Tucker (T38) – 3:57.98 CR

Amen Allah Tissaoui (T37) – 3:58.17 WR

Angus Hincksman (T38) – 3:58.19

Reece Langdon (T38) – 3:59.81

Alexandros Diamantis Skourtis (T38) – 4:00.32 ER

Leo Merle (T38) – 4:00.47 PB

Felix Maximilian Sven Kruesemann (T38) – 4:03.10

Renaud Clerc (T37) – 4:03.91

Με αυτές τις επιδόσεις, ο Αλέξανδρος Σκούρτης επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου κυρίαρχου της Ευρώπης από τα 400 έως τα 1500 μέτρα. Η πορεία του στο Νέο Δελχί αποτελεί ισχυρό δείγμα της προοπτικής του και δημιουργεί προσδοκίες για νέες κορυφές στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026, όπου αναμένεται να είναι το μεγάλο φαβορί των αγωνισμάτων μεσαίων αποστάσεων.

Σημειωτέον πως δεν πλησιάσε το ατομικό του ρεκόρ στην απόσταση, που είναι 3.49.10 από πρόπερσι, σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν 1ος με παγκόσμιο ρεκόρ!

Ιδού ο μοναδικός απολογισμός του στη διοργάνωση

* Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα) 3ος στα 400μ. (Τ38) με νέο ρεκόρ Ευρώπης 49.74 (2η επίδοση στα προκριματικά με νέο ρεκόρ Ευρώπης 49.97) στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

* Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα) 5ος στα 1.500μ. με νέο ρεκόρ Ευρώπης 4.00.32 στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ

Τα 15 μετάλλια του Σκούρτη στα πανελλήνια πρωταθλήματα στην καριέρα του μέχρι στιγμής:

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2025 Ανοικτός Νέων ανδρών 1.500μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Ανδρών 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Νέων ανδρών 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2023 Ανοικτός Εφήβων 800μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Ανδρών 4Χ400μ. 3 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Νέων ανδρών 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Εφήβων 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Εφήβων 6.000μ. ανωμάλου 2 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2022 Ανοικτός Εφήβων 1.500μ. 2 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Νέων ανδρών 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Παίδων 5.000μ. ανωμάλου 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Παίδων 1.500μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2021 Ανοικτός Παίδων 800μ. 2 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2020 Ανοικτός Παίδων 4Χ400μ. 1 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα

2020 Ανοικτός Παίδων 3.000μ. 2 Σκούρτης Αλέξανδρος – Διαμαντής Ολυμπιάδα