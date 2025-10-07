Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

MORE SPORTS

/

Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Προετοιμασία για άνδρες και γυναίκες

Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Προετοιμασία γ...

Φιλικά παιχνίδια

Με οικογενειακό διπλό έκλεισε η βδομάδα προετοιμασίας των ομάδων χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ.

Συγκεκριμένα η γυναικεία ομάδα αντιμετώπισε την ανδρική σε φιλικό παιχνίδι, στα πλαίσια των προετοιμασιών και των δύο ομάδων στα πρωταθλήματα τους.

Η γυναικεία ομάδα με προπονήτρια την Βάσω Βουκελάτου για 6η συνεχόμενη φορά θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών (είναι η 17η φορά που θα συμμετάσχει) που αρχίζει στις 18 Οκτωβρίου.

Η  ανδρική ομάδα με προπονητή τον Γιάννη Παπαγιαννόπουλο για 8η φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής κατηγορίας ανδρών, μετά από 6 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας της στα πρωταθλήματα της Α2 εθνικής κατηγορίας που αρχίζει στις 1 Νοεμβρίου.

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ακαδημία των Σπορ Α2 χάντμπολ Β' Εθνική

Sports