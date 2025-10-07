Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Προετοιμασία για άνδρες και γυναίκες

Με οικογενειακό διπλό έκλεισε η βδομάδα προετοιμασίας των ομάδων χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ.

Συγκεκριμένα η γυναικεία ομάδα αντιμετώπισε την ανδρική σε φιλικό παιχνίδι, στα πλαίσια των προετοιμασιών και των δύο ομάδων στα πρωταθλήματα τους.

Η γυναικεία ομάδα με προπονήτρια την Βάσω Βουκελάτου για 6η συνεχόμενη φορά θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών (είναι η 17η φορά που θα συμμετάσχει) που αρχίζει στις 18 Οκτωβρίου.

Η ανδρική ομάδα με προπονητή τον Γιάννη Παπαγιαννόπουλο για 8η φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής κατηγορίας ανδρών, μετά από 6 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας της στα πρωταθλήματα της Α2 εθνικής κατηγορίας που αρχίζει στις 1 Νοεμβρίου.