Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στην Πάτρα, το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ- ΦΩΤΟ

Ολοκληρώθηκε το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα HANSA 303 Single & Double, που διοργάνωσε με επιτυχία ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, από την Πέμπτη 2 έως και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Παρόλο που ο καιρός στην Αχαϊκή πρωτεύουσα δεν βοήθησε να γίνουν όλες τις ημέρες οι ιστιοδρομίες, το Σάββατο και την Κυριακή οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω δυνατές στιγμές, χαμόγελα και βραβεύσεις.

Φορείς της πόλης, επιχειρήσεις και εθελοντές συστρατεύτηκαν για την άρτια διοργάνωση και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε.

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία που ανέθεσε στον ΙΟΠατρών τους αγώνες κάλυψε με live streaming τις ιστιοπλοΐες και μετέδωσε τις εικόνες σε όλο τον πλανήτη.

27 αθλητές από τους Ομίλους «Sailability Hellas – Ιστιοπλοΐα για όλους», Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας «Ο Ποσειδών», Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες και Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών αγωνίστηκαν στο Hansa 303 Single & Double και η τελική κατάταξη έχει ως εξής:

Double

1η θέση – Αχλάτης Ευστράτιος, Παπαδοπούλου Σοφία «Sailability Hellas – Ιστιοπλοΐα για όλους»

2η θέση – Χατζηπαρασίδου Δέσποινα Βασιλική, Καρκαλιάς Απόστολος - Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες

3η θέση – Χόχωλης Αλέξανδρος, Χαλούλος Εμμανουήλ - Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας «Ο Ποσειδών»,

Την απονομή έκαναν ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας «Ο Ποσειδών» κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος, η έφορος του τμήματος ΑΜΕΑ του ΙΟΠατρών, κα. Άννα – Μαρία Σταυρίδη και η πρόεδρος «Sailability Hellas – Ιστιοπλοΐα για όλους», κα. Βεντούρη Κική.

Single

1η θέση Αχλάτης Ευστράτιος - Ιστιοπλοΐα για Όλους

2η θέση Γεωργόπουλος Θεόδωρος - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών

3η θέση Γαλιατσάτος Αλέξανδρος - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών

Την απονομή έκαναν η πρόεδρος του συλλόγου ΣΦΙΚΑ κα. Ιουλία Συροκώστα, ο αντιπρόεδρος της ΕΙΟ κ. Κώστας Γεωργόπουλος και ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο οποίος βρέθηκε από νωρίς το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του ΙΟΠατρών.

Στα πλαίσια της ευρύτερης προβολής της πόλης και του παραλιακού μετώπου της, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ο ΙΟΠ παράλληλα με το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα διεξήγαγε και τον αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης «Ναυμαχία Ναυπάκτου 2025» δίπλα στους αθλητές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Το αποτέλεσμα ήταν μια πραγματική ιστιοπλοϊκή γιορτή.

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα», έγινε η Τελετή Έναρξης του Πρωταθλήματος την οποία τίμησαν με την παρουσία τους ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατρών ο πανοσιολογιότατος π. Παϊσιος, ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος, η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, η αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Λένα Αλμπάνη, ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης Σπιράλ, κ. Πέτρος Ψωμάς, ως εκπρόσωπος του βουλευτή Σπυρίδωνος Τσιρώνη η υπεύθυνη κεντρικής θεματικής ομάδας ΑΜΕΑ, κ. Μαρία Χρονοπούλου. η πρόεδρος του συλλόγου ΣΦΙΚΑ Ιουλία Συροκώστα, αθλητές, προπονητές, συνοδοί των αποστολών, πρόεδροι συλλόγων, χορηγοί, εθελοντές και φίλοι του ΙΟΠατρών.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο πρόεδρος του ΙΟΠατρών Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος απένειμε τιμητικές πλακέτες στους συνδιοργανωτές και τους χορηγούς.

Το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα HANSA 303 Single & Double πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας, Την στήριξη του Δήμο Πατρέων και του ΠΕΑΚ Πάτρας και τελούσε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών

Το πρόγραμμα «Ιστιοπλοΐα για όλους» υλοποιείται με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025, στηρίζουν επίσης το Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale - πρόγραμμα «Blue Mediterraneo», ο Σύλλογος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας Δημήτρης και Βέρα Σφήκα (SFikapatras), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το 6ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρίου, η Co2gether και το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ «Ήφαιστος»,

Χορηγοί: Super Cargo, Kerasidis Group, P- consulting, WOS – Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανακύκλωσης, Πατραϊκά Μονωτικά, Gotogrther, Χρυσανθόπουλος Γερανοί Α.Ε., Philosophy, Gnomon, Informatics S.A., Hellenic Natural Products Δούσκας Γεώργιος και Δ. Σπηλιωτόπουλος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών ευχαριστεί θερμά, τις αρχές της πόλης, τους φορείς, τους χορηγούς, τους εθελοντές, τα μέλη του Ι.Ο.Πατρών τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα και της Επιτροπής Ενστάσεων και όλα τα τοπικά ΜΜΕ που στήριξαν το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα HANSA 303 Single & Double.

Μέγας χορηγός ΙΟΠατρών, Super Cargo!