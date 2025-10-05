Ο ΝΟ Πατρών ξεκίνησε με ήττα (από τον Εθνικό 22-15) στο πρωτάθλημα

Πρεμιέρα με ήττα για τον ΝΟΠ στο 98ο πρωτάθλημα πόλο Α1 Εθνικής, καθώς το βράδυ της Κυριακής έχασε 22-15 από τοιν Εθνικό στον Πειραιά.

Οι ομάδες ήταν ισοδύναμες στο πρώτο ημίχρονο και το παιχνίδι παιζόταν στην “κόψη του ξυραφιού”, χωρίς κάποια ομάδα να μπορεί να πάρει προβάδισμα ασφαλείας. Η λήξη του ημιχρόνου έφερε τον Εθνικό προηγούμενο στο σκορ με 8-7.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με πέναλτι του Ιάπωνα SEIYA ADACHI παίρνει προβάδισμα δυο τερμάτων, αλλά όχι για πολύ γιατί στην επομένη επίθεση του ΝΟΠ, ο Παπαδημητρίου σκοράρει για το 9-8. Ο Εθνικός με σούπερ τον Ιάπωνα παίρνει προβάδισμα με 13-10, αλλά ο ΝΟΠ δεν το βάζει κάτω και πολύ γρήγορα μειώνει σε 13-12 και στην αρχή της τελευταίας περιόδου να ισοφαρίζει το σκορ σε 13-13. Από εκείνο το σημείο, ο Εθνικός πήρε “εμπρός” και ο δείκτης του σκορ ανέβηκε στο 19-14. Τελικά ο Εθνικός παίρνει την νίκη με 22-15. 37 γκολ στον αγώνα !!

ΕΘΝΙΚΟΣ-ΝΟΠΑΤΡΩΝ 22-15 (5-4, 3-3, 5-5, 7-2)

ΕΘΝΙΚΟΣ (ΦΑΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΔΙΟΣ): ADACHI 6, ΤΕΣΑΝΟΒΙΤΣ 5, ΛΑΔΑΣ Π. 4, ΛΑΔΑΣ Σ. 2, ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ 1, ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ 1, ΤΣΟΚΑΣ 1, ΠΑΠΑΚΟΣ 1.

Ναυτικός Όμιλος Πατρών (ΦΟΝΤΑΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ): ΣΙΑΜΑΣ 4, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2, ΣΤΑΜΕΛΟΣ 2, ΛΑΜΠΑΤΟΣ 2, BIOCANIN 2, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1, ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑΣ 1.

Με τον Εθνικό αγωνίστηκαν τρεις Πατρινοί πρώην παίκτες του ΝΟΠ, οι Χρήστος Μαυριόπουλος, Κώστας Παπάκος και Αρης Καραβιώτης.

Ο Νίκος Ανδρικόπουλος με Εθνικό (5/10) έπαιξε για 29η συνεχόμενη φορά στα ισάριθμα τελευταία 29 επίσημα ματς του ΝΟΠ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ντεμπούτο με το σκουφάκι του ΝΟΠ έκανε ο Ραφαήλ Κανελλόπουλος και οι νεοαποκτηθέντες Αντίοχος (αμότεροι έπαιξαν στην ίδια ομάδα με τον πατέρα τους), Παράσχος, Παπαδημητρίου, Σταμελος, Π. Σιαμάς, Μπιονκάνιν.

Player G P F E

10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΜΑΣ 4 1 3 1

3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 - - -

5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 2 - 1 -

6 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΤΟΣ 2 - 1 -

2 MIHAJLO BIOCANIN 2 - 2 -

7 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 - 2 -

11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 0 - -

15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑΣ 1 - 1 -

1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ - - 1 -

12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΑΣ - - 1 -

8 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤΙΟΧΟΣ - - 4 2

14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - - 1 -

9 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΧΟΣ - - 1 -

13 ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - - - -

4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - - 1 -

Ο φετινός ΝΟΠ εδώ.