Πάτρα- Πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ: Οι πρώτες ιστιοδρομίες

Με 2η και 3η νίκη στο Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Hansa 303, πίσω από τον Πρωταθλητή Ελλάδας, Αχλάτη Ευστράτιο, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του Πανελληνίου της κατηγορίας single.

Την Κυριακή 05 Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν οι ιστιοδρομίες της κατηγορίας double, στις οποίες αναμένεται σκληρός ανταγωνισμός λόγω της συμμετοχής μεγάλων αθλητών.

Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός δυσκόλεψε την διοργάνωση, αφού δεν έδωσε τη δυνατότητα να διεξαχθούν πολλές ιστιοδρομίες.

Αυτό άγχωσε τους διοργανωτές και τους αθλητές, όπου κατάφεραν, ανάμεσα από καταιγίδες και ανοίγματα του καιρού να δώσουν ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Ακολουθεί η Γενική Κατάταξη των σημερινών ιστιοδρομιών:

1η θέση Αχλάτης Ευστράτιος - Ιστιοπλοΐα για Όλους

2η θέση Γεωργόπουλος Θεόδωρος - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών

3η θέση Γαλιατσάτος Αλέξανδρος - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών

4η θέση Χαλούλος Εμμανουήλ - Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας «Ο Ποσειδών»

5η θέση Χατζηπαρασίου Δέσποινα Βασιλική - Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες

6η θέση Στεφανούρης Αντώνιος - Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας «Ο Ποσειδών»

7η θέση Κουρούβανη Ειρήνη - Ιστιοπλοΐα για Όλους

8η θέση Κωνσταντινίδης Παναγιώτης - Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες

9η θέση Παπακωνσταντινοπούλου Παναγιώτα - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών

10η θέση Ταξιλδάρης Αλέξανδρος - Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης

11η θέση Μαραγκός Μιχαήλ - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών

12η θέση Τσικουρέλης Δημήτριος - Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης

13η θέση Αργυρόπουλος Δημήτριος - Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης