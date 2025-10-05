Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Γ' Εθνική: Έχασαν Παναχαϊκή και Θύελλα, νίκη του Παναιγιαλείου

Ο Παναιγιάλειος /Facebook.Panaigialeios F.C.

Ο Παναιγιάλειος /Facebook.Panaigialeios F.C.

61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας

Την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα γνώρισε η Παναχαϊκή στον Πύργο με 2-0.

Οι κοκκινόμαυροι προσπάθησαν μόνο αμυντικά, καθώς επιθετικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν και χωρίς οι γηπεδούχοι να πιάσουν υψηλά στάνταρ έφτασαν χωρίς προβλήματα στη νίκη.

 

ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 (Επ. Κουτρουμάνος): Σούλης, Κάρδαρης (71΄Σέζαρ), Μαρκόπουλος, Πατάπης, Λιβυάκης (88΄Κυρσανίδης), Μαυρόπουλος, Μπούζας, Χαντί (71΄Φερεκίδης), Μακρής, Καρακώστας (71΄Δασκαλόπουλος), Κόκκορης (58΄ Παπαδόπουλος).

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Π. Γεράνιος): Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Τσεκούρας, Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Γασπαρινάτος (78΄Φωτεινόπουλος), Γερολυμάτος (58΄Πετράτος), Ψυχογιός (78΄ Μπούρδος), Νιφορόπουλος, Γιαννόπουλος (58΄Ντούνης), Κουτσιούδης (76΄Λούσκος).

Θύελλα Πατρών – Πέλοπας Κιάτου 0-2 (25΄ Ιορδανίδης, 90΄Γεωργίου)

Θύελλα Πατρών (Αλέξης Σπηλιόπουλος): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Κατριβέσης (78΄Αχ. Κουτσαντώνης), Βλασσόπουλος Ν., Δημητρέλος (72΄Ντίνος), Κουτσαντώνης Κ. (78΄Δουφεξής), Σουγλέρης (46΄Σκούρτας), Σκεπετάρης, Πιστικός (46΄Μαντάς), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος.

Πέλοπας Κιάτου: Κούτσικος, Ραυτόπουλος Δ., Ομάρ, Μπατζέλης, Μοριέντες, Καρδάμης, Γκολφινόπουλος, Ζωχάκης, Ιορδανίδης, Ζάρκος (68΄Μπούντος), Ραυτόπουλος Β. (68΄Παλαιογιαννίδης)

Γ΄Εθνική – 4ος όμιλος – 3η αγωνιστική

Κόρινθος – Ζάκυνθος 2-2 (14′ Χιλ, 77΄Xαρίτος – 45΄+2′ Κέρι, 61΄ Γουσέτης)

ΠΑΣ Πύργος – Παναχαϊκή 2-0 (37΄Χαντί, 66΄Μακρής)

Πανγυθεατικός – Ερμής Μελιγούς 0-0
Μιλτιάδης – ΑΟ Λουτρακίου 1-0 (60΄ Ηλιόπουλος)
Παναιγιάλειος – Πανθουριακός 1-0 (48΄Φωκαΐδης) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πέλοπας 3 5-1 9
ΠΑΣ Πύργος 3 6-2 7
Λουτράκι 3 4-2 6
Μιλτιάδης 3 5-4 6
Παναχαϊκή 3 5-4 6
Ζάκυνθος 3 4-3 4
Παναιγιάλειος 3 2-3 4
Θύελλα Π. 3 1-2 4
Ερμής Μελ. 3 1-3 1
Πανθουριακός 3 0-2 1
Πανγυθεατικός 3 1-4 1
Κόρινθος 3 3-7 1

Η επόμενη 4η αγωνιστική  –  Κυριακή 12 Οκτωβρίου

ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος

Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος

Πανθουριακός – Κόρινθος

Ζάκυνθος – Παναχαϊκή

Ερμής Μελιγούς – Μιλτιάδης

Θυελλα Πατρών – Πανγυθεατικός

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής Αίγιο Παναιγιάλειος Θύελλα Πατρών Παναχαϊκή

Sports