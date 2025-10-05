Γ' Εθνική: Έχασαν Παναχαϊκή και Θύελλα, νίκη του Παναιγιαλείου

Την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα γνώρισε η Παναχαϊκή στον Πύργο με 2-0.

Οι κοκκινόμαυροι προσπάθησαν μόνο αμυντικά, καθώς επιθετικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν και χωρίς οι γηπεδούχοι να πιάσουν υψηλά στάνταρ έφτασαν χωρίς προβλήματα στη νίκη.

ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 (Επ. Κουτρουμάνος): Σούλης, Κάρδαρης (71΄Σέζαρ), Μαρκόπουλος, Πατάπης, Λιβυάκης (88΄Κυρσανίδης), Μαυρόπουλος, Μπούζας, Χαντί (71΄Φερεκίδης), Μακρής, Καρακώστας (71΄Δασκαλόπουλος), Κόκκορης (58΄ Παπαδόπουλος).

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Π. Γεράνιος): Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Τσεκούρας, Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Γασπαρινάτος (78΄Φωτεινόπουλος), Γερολυμάτος (58΄Πετράτος), Ψυχογιός (78΄ Μπούρδος), Νιφορόπουλος, Γιαννόπουλος (58΄Ντούνης), Κουτσιούδης (76΄Λούσκος).

Θύελλα Πατρών – Πέλοπας Κιάτου 0-2 (25΄ Ιορδανίδης, 90΄Γεωργίου)

Θύελλα Πατρών (Αλέξης Σπηλιόπουλος): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Κατριβέσης (78΄Αχ. Κουτσαντώνης), Βλασσόπουλος Ν., Δημητρέλος (72΄Ντίνος), Κουτσαντώνης Κ. (78΄Δουφεξής), Σουγλέρης (46΄Σκούρτας), Σκεπετάρης, Πιστικός (46΄Μαντάς), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος.

Πέλοπας Κιάτου: Κούτσικος, Ραυτόπουλος Δ., Ομάρ, Μπατζέλης, Μοριέντες, Καρδάμης, Γκολφινόπουλος, Ζωχάκης, Ιορδανίδης, Ζάρκος (68΄Μπούντος), Ραυτόπουλος Β. (68΄Παλαιογιαννίδης)

Γ΄Εθνική – 4ος όμιλος – 3η αγωνιστική

Κόρινθος – Ζάκυνθος 2-2 (14′ Χιλ, 77΄Xαρίτος – 45΄+2′ Κέρι, 61΄ Γουσέτης)

ΠΑΣ Πύργος – Παναχαϊκή 2-0 (37΄Χαντί, 66΄Μακρής)

Πανγυθεατικός – Ερμής Μελιγούς 0-0

Μιλτιάδης – ΑΟ Λουτρακίου 1-0 (60΄ Ηλιόπουλος)

Παναιγιάλειος – Πανθουριακός 1-0 (48΄Φωκαΐδης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πέλοπας 3 5-1 9

ΠΑΣ Πύργος 3 6-2 7

Λουτράκι 3 4-2 6

Μιλτιάδης 3 5-4 6

Παναχαϊκή 3 5-4 6

Ζάκυνθος 3 4-3 4

Παναιγιάλειος 3 2-3 4

Θύελλα Π. 3 1-2 4

Ερμής Μελ. 3 1-3 1

Πανθουριακός 3 0-2 1

Πανγυθεατικός 3 1-4 1

Κόρινθος 3 3-7 1

Η επόμενη 4η αγωνιστική – Κυριακή 12 Οκτωβρίου

ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος

Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος

Πανθουριακός – Κόρινθος

Ζάκυνθος – Παναχαϊκή

Ερμής Μελιγούς – Μιλτιάδης

Θυελλα Πατρών – Πανγυθεατικός