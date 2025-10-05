Γ' Εθνική: Έχασαν Παναχαϊκή και Θύελλα, νίκη του Παναιγιαλείου

61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας
Την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα γνώρισε η Παναχαϊκή στον Πύργο με 2-0.
Οι κοκκινόμαυροι προσπάθησαν μόνο αμυντικά, καθώς επιθετικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν και χωρίς οι γηπεδούχοι να πιάσουν υψηλά στάνταρ έφτασαν χωρίς προβλήματα στη νίκη.
ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968 (Επ. Κουτρουμάνος): Σούλης, Κάρδαρης (71΄Σέζαρ), Μαρκόπουλος, Πατάπης, Λιβυάκης (88΄Κυρσανίδης), Μαυρόπουλος, Μπούζας, Χαντί (71΄Φερεκίδης), Μακρής, Καρακώστας (71΄Δασκαλόπουλος), Κόκκορης (58΄ Παπαδόπουλος).
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Π. Γεράνιος): Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Τσεκούρας, Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Γασπαρινάτος (78΄Φωτεινόπουλος), Γερολυμάτος (58΄Πετράτος), Ψυχογιός (78΄ Μπούρδος), Νιφορόπουλος, Γιαννόπουλος (58΄Ντούνης), Κουτσιούδης (76΄Λούσκος).
Θύελλα Πατρών – Πέλοπας Κιάτου 0-2 (25΄ Ιορδανίδης, 90΄Γεωργίου)
Θύελλα Πατρών (Αλέξης Σπηλιόπουλος): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Κατριβέσης (78΄Αχ. Κουτσαντώνης), Βλασσόπουλος Ν., Δημητρέλος (72΄Ντίνος), Κουτσαντώνης Κ. (78΄Δουφεξής), Σουγλέρης (46΄Σκούρτας), Σκεπετάρης, Πιστικός (46΄Μαντάς), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος.
Πέλοπας Κιάτου: Κούτσικος, Ραυτόπουλος Δ., Ομάρ, Μπατζέλης, Μοριέντες, Καρδάμης, Γκολφινόπουλος, Ζωχάκης, Ιορδανίδης, Ζάρκος (68΄Μπούντος), Ραυτόπουλος Β. (68΄Παλαιογιαννίδης)
Γ΄Εθνική – 4ος όμιλος – 3η αγωνιστική
Κόρινθος – Ζάκυνθος 2-2 (14′ Χιλ, 77΄Xαρίτος – 45΄+2′ Κέρι, 61΄ Γουσέτης)
ΠΑΣ Πύργος – Παναχαϊκή 2-0 (37΄Χαντί, 66΄Μακρής)
Πανγυθεατικός – Ερμής Μελιγούς 0-0
Μιλτιάδης – ΑΟ Λουτρακίου 1-0 (60΄ Ηλιόπουλος)
Παναιγιάλειος – Πανθουριακός 1-0 (48΄Φωκαΐδης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πέλοπας 3 5-1 9
ΠΑΣ Πύργος 3 6-2 7
Λουτράκι 3 4-2 6
Μιλτιάδης 3 5-4 6
Παναχαϊκή 3 5-4 6
Ζάκυνθος 3 4-3 4
Παναιγιάλειος 3 2-3 4
Θύελλα Π. 3 1-2 4
Ερμής Μελ. 3 1-3 1
Πανθουριακός 3 0-2 1
Πανγυθεατικός 3 1-4 1
Κόρινθος 3 3-7 1
Η επόμενη 4η αγωνιστική – Κυριακή 12 Οκτωβρίου
ΑΟ Λουτρακίου – ΠΑΣ Πύργος
Πέλοπας Κιάτου – Παναιγιάλειος
Πανθουριακός – Κόρινθος
Ζάκυνθος – Παναχαϊκή
Ερμής Μελιγούς – Μιλτιάδης
Θυελλα Πατρών – Πανγυθεατικός
