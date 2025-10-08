Η Αικατερίνη Φωτοπούλου θα μεταφέρει την Ολυμπιακή Δάδα

Η Επιτροπή Υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας του Δήμου Πατρέων ανακοίνωσε την αντικατάσταση του διεθνή ποδοσφαιριστή Γρηγόρη Γεωργάτου από τη μαραθωνοδρόμο Κατερίνα Φωτοπούλου.

Η αντικατάσταση έγινε μετά από αίτημα του Γρηγόρη Γεωργάτου λόγω αιφνίδιου κωλύματός του.

Η ίδια δήλωσε σχετικα: "Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια που νιώθω για αυτή τη μοναδική στιγμή. Μια εμπειρία ζωής, γεμάτη συμβολισμούς, αξίες και φως. Νιώθω χαρά πραγματική... ξέρετε πόσο αγαπώ αυτό που κάνω..."

Η Φωτοπούλου, είναι πρωταθλήτρια του στίβου, από τις κορυφαίες όλων των εποχών.

Τα 27 (!!) μετάλλια της σε πανελλήνια πρωταθλήματα:

ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2010 Ανοικτός Γυναικών Μαραθώνιος 3 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

2008 Ανοικτός Γυναικών 10.000μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1999 Ανοικτός Γυναικών 10.000μ. 3 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1999 Ανοικτός Νέων γυναικών 10.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1999 Ανοικτός Νέων γυναικών 5.000μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 Κλειστός Γυναικών 3.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 Κλειστός Γυναικών 1.500μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 Ανοικτός Γυναικών 10.000μ. 3 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 Ανοικτός Νέων γυναικών 5.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 Ανοικτός Νέων γυναικών 10.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1998 Ανοικτός Νέων γυναικών 3.000μ. ανωμάλου 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1997 Ανοικτός Γυναικών 10.000μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1997 Ανοικτός Νέων γυναικών 5.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1997 Ανοικτός Νέων γυναικών 10.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1996 Κλειστός Νεανίδων 3.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1996 Ανοικτός Γυναικών 5.000μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1996 Ανοικτός Νέων γυναικών 10.000μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1996 Ανοικτός Νέων γυναικών 5.000μ. 2 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1996 Ανοικτός Νεανίδων 3.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1996 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1996 Ανοικτός Νεανίδων 2.000μ. ανωμάλου 3 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1995 Κλειστός Νεανίδων 3.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1995 Ανοικτός Νέων γυναικών 5.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1995 Ανοικτός Νέων γυναικών 10.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1995 Ανοικτός Νεανίδων 3.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1995 Ανοικτός Νεανίδων 10.000μ. 1 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας

1994 Ανοικτός Κορασίδων 1.500μ. 3 Φωτοπούλου Κατερίνα Πέλοπας