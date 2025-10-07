4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Τα πάντα είναι έτοιμα

Τα πάντα είναι έτοιμα για τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με τον ΑθλητικόΌμιλο Πάτρας «Κούρος».

Για τον Αγώνα δόθηκε σήμερα (6/10/2025) Συνέντευξη Τύπου, στην οποία τονίστηκε η σημασία που έχει για την Πάτρα, η απήχησή του που συνεχώς αυξάνεται και στα οφέλη που προσφέρει στην πόλη.

«ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ»

Τον λόγο πήρε αρχικά ο διευθυντής του Αγώνα, Γιώργος Παπανδρεόπουλος τονίζοντας: «Οι εγγραφές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο και αναγκαστήκαμε να τις κλείσουμε. Στα 5.000 μ. οι συμμετοχές είναι 1.710, στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο 695 και στον παιδικό Αγώνα των 1.000 μ. 445. Έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε άλλες 250 εγγραφές. Παρότι το Σάββατο υπάρχουν πέντε διαφορετικοί αγώνες στην Ελλάδα, βλέπετε ότι είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για τον δικό μας Αγώνα. Η θερμοκρασία φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλή, η διαδρομή είναι επίπεδη με αποτέλεσμα να την προτιμούν

πολλοί αθλητές. Μαζί μας θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας, Κώστας Σταμούλης, η πρωταθλήτρια Ελλάδας, Παναγιώτα Βλαχάκη, η ανερχόμενη και ταλαντούχα, Κατερίνα Κούτλη, η Ανθή Κυριακοπούλου και αρκετοί πρωταθλητές και αρκετές πρωταθλήτριες. Αν η διαδρομή ήταν διαφορετική θα μπορούσαμε να έχουμε και 10.000 κόσμο. Μας το ζητούν πολλοί να κάνουμε διήμερη τη διοργάνωση και να βάλουμε και αγώνα 10.000 μ.. Θα τα δούμε όλα. Ο κόσμος έχει ανάγκη να αθληθεί μέσω της αερόβιας άσκησης και για σωματική, αλλά και για την ψυχική του υγεία. Νιώθει ότι ξεπερνάει τον εαυτό του. Σημασία δεν έχει μόνο ο πρώτος, αλλά και ο τελευταίος. Υπάρχει μεγάλη στήριξη από τους εθελοντές, τον Ερυθρό Σταυρό, την Τροχαία, τις υπηρεσίες του Δήμου. Θα ήταν εύκολο να έχουμε 4.000 συμμετοχές, αλλά το σημαντικό για εμάς είναι η ασφάλεια. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, τον Κώστα Μπούσια, τον Άγγελο Ροζή και όλοι όσοι και όσες είναι δίπλα μας».

«ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Τάκης Αντωνόπουλος: «Είναι ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί στη συνείδηση δρομέων, επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια που η Περιφέρεια μας υπό τον Νεκτάριο Φαρμάκη τον στηρίζει έμπρακτα. Δεν είναι απλώς μία σπουδαία αθλητική διοργάνωση, αλλά μία γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και τοπικής εξωστρέφειας.

Αναδεικνύει τη σημασία της άσκησης και της υγείας και την αξία της συμμετοχής ανεξάρτητα εάν κάποιος είναι πρωταθλητής είτε ερασιτέχνης δρομέας. Παράλληλα αναδεικνύει την ομορφιά του τόπου μας, αλλά και τη δύναμη της συνεργασίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε παρόμοιες δράσεις, που προάγουν τον αθλητισμό και τη νεολαία, που ενισχύουν την τοπική οικονομία, προβάλλουν την πόλη και χτίζουν ένα θετικό αποτύπωμα στον τόπο μας».

«Η ΠΟΛΗ ΟΜΟΝΟΗΣΕ»

Ακολούθησε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος υπογραμμίζοντας τα εξής: «Η επιτυχία του Αγώνα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι η πόλη ομονόησε. Υπάρχει μεγάλη συσπείρωση από το δρομικό κίνημα της Πάτρας, από τον ΣΔΥΠ, τον Φειδιππίδη και άλλα αθλητικά σωματεία. Στηρίζουν 100% και έμπρακτα το εγχείρημα. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που χρηματοδοτεί και υποστηρίζει με υλικοτεχνικές υποδομές και με τις τεχνικές υπηρεσίες δύο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο και τα πρωταθλήματα εργαζομένων. Και δεκάδες άλλες εκδηλώσεις ως συνδιοργανωτές, όπως το Πάτραθλον το οποίο θα εξελίξουμε. Η πόλη έχει μεγάλες δυνατότητες. Έχουμε στα σκαριά μία πολύ σπουδαία αθλητική διοργάνωση, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για παιδιά δημοτικού σχολείου για να έρθει να καλύψει τα ελλείμματα του κράτους που έχει καταργήσει τα σχολικά πρωταθλήματα».

«ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ»

Ο Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος (εκπρόσωπος Coffee Island) τόνισε: «Συμμετέχουμε και εμείς για 4η φορά στη διοργάνωση που είναι όλο και καλύτερη κάθε χρόνο. Η εταιρεία μας βοηθάει όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιες διοργανώσεις. Αγαπάμε την πόλη μας και θέλουμε να προσφέρουμε. Είναι μία ευκαιρία να τρέξουμε, να κοινωνικοποιηθούμε, να ξεκολλήσουμε από τις οθόνες και να αγαπήσουμε το περιβάλλον».

«ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»

Ο Γιώργος Γραμμένος (πρόεδρος ΣΔΥΠ) πρόσθεσε: «Το Σάββατο θα είναι μαζική η συμμετοχή των μελών μας. Παρακινούμε και εμείς τον κόσμο να τρέξει, να βρεθούμε όλοι μαζί στο παραλιακό μέτωπο. Θέλουμε η Πάτρα να αναδειχθεί σε πρώτο δρομικό προορισμό της Ελλάδας».

«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ»

Ο Βασίλης Καρανάσιος (μέλος Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ) συμπλήρωσε: «Είναι ένας εξαιρετικός αγώνας και είμαστε δίπλα στους διοργανωτές. Ευχόμαστε καλή επιτυχία».

«ΕΧΕΙ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ»

Ο Άγγελος Ροζής (γυμναστής-υπεύθυνος εθελοντών) υπογράμμισε: «Όσο μεγαλύτερος είναι ο αγώνας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες για εθελοντές. Το θετικό είναι ότι έχει τετραπλασιαστεί η προθυμία των εθελοντών να συμμετέχουν, που σημαίνει ότι υπάρχει μία δεξαμενή ανθρώπων πολύ μεγάλη».

Συνδιοργανωτές του Αγώνα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο ΑΓΣ Άτλας, ενώ διοργανώνεται υπό τη αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΣΕΓΑΣ. Μεγάλος χορηγός είναι ο Coffee Island, silver sponsor η Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές ο ΟΛΠΑ και η ΠΕΔ και χορηγοί οι ΛΟΥΞ, Dole (μπανάνες), Saucony, Euronuts (Ηλίας Μπακάλης/Ξηροί Καρποί), Olympian Spirit (Οικονομόπουλος Βασίλης, ηλεκτρολύτες, ενεργειακά Gel), Trigas Nephros, Trigas Health.

Τον συντονισμό της Συνέντευξης Τύπου είχε ο δημοσιογράφος Προκόπης Κόγκος.