Κατέστρεψαν τραπέζια πινγκ - πονγκ σε σχολείο της Πάτρας

Αυτή την εικόνα είχαν σήμερα (7/10) οι εγκαταστάσεις πινγκ πονγκ που βρίσκονται έξω από το 1ο και 6ο Γυμνάσιο στην Παιδική Χαρά Αγίου Αλεξίου.

Αγνωστοι βανδάλισαν τα δύο τραπέζια στο υπαίθριο αυτό ασκητήριο, στερώντας την ευκαιρία σε κάποια παιδιά να ασκηθούν και να διασκεδάσουν.

Η κουβέντα περί ατομικής ευθύνης ξεκινάει από το μηδέν.

Τίποτα λιγότερο - τίποτα περισσότερο.