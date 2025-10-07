Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Κατέστρεψαν τραπέζια πινγκ - πονγκ σε σχολείο της Πάτρας

Σταθόπουλος Τάσσος
legtas70@hotmail.com

1o & 6o γυμνάσιο

Αυτή την εικόνα είχαν σήμερα (7/10) οι εγκαταστάσεις πινγκ πονγκ που βρίσκονται έξω από το 1ο και 6ο Γυμνάσιο στην Παιδική Χαρά Αγίου Αλεξίου.

Αγνωστοι βανδάλισαν τα δύο τραπέζια στο υπαίθριο αυτό ασκητήριο, στερώντας την ευκαιρία σε κάποια παιδιά να ασκηθούν και να διασκεδάσουν.

Η κουβέντα περί ατομικής ευθύνης ξεκινάει από το μηδέν.

Τίποτα λιγότερο - τίποτα περισσότερο.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα πινγκ πονγκ Βανδαλισμοί Πλατεία Παιδική Χαρά

Sports