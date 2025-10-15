Διακρίθηκαν οι τρεις Πατρινοί στο Παγκόσμιο πίστας- ΦΩΤΟ

Η Ελλάδα είχε δυναμική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Πίστας Masters, που διεξήχθη στη Γαλλία, με τους πατρινούς αθλητές Δημήτρη Βουκελάτο, Παναγιώτη Βουκελάτο και Γεράσιμο Σπηλιωτόπουλο να εκπροσωπούν τη χώρα μας στο ομαδικό σπριντ.

Η ελληνική τριάδα στάθηκε επάξια απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους, χάνοντας το βάθρο για μόλις 0,051 δευτερόλεπτα και κατακτώντας την 5η θέση. Μια επίδοση που αποδεικνύει την αγωνιστικότητα και την ανοδική πορεία της ελληνικής ποδηλασίας πίστας στη διεθνή σκηνή.

Ατομικές Συμμετοχές και Διακρίσεις

• Δημήτρης Βουκελάτος: 6η θέση στο 200μ σπριντ.

• Παναγιώτης Βουκελάτος: 10η θέση στο 200μ σπριντ.

• Σίμος Σπηλιωτόπουλος: 10η θέση στο 200μ σπριντ και 12η θέση στα 1000μ (κίλο).

• Νίκος Αγγελίδης: 10η θέση στα 750μ και 14η θέση στο 200μ σπριντ.

Σε κοινή τους δήλωση, οι Έλληνες αθλητές ανέφεραν: ««Χάσαμε το μετάλλιο για μια ανάσα, όμως είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια και την παρουσία μας σε ένα τόσο υψηλού επιπέδου πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε θερμά τις οικογένειες και τους χορηγούς μας για τη στήριξη. Θα συνεχίσουμε με πείσμα και στόχο το βάθρο στο μέλλον».

Επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Masters στο Λονδίνο το 2026, όπου η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει με ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες μια θέση στο βάθρο.

Η ελληνική αποστολή ευχαριστεί θερμά τους μεγάλους χορηγούς Athletiko.gr και τη Δικηγορική Εταιρεία Μαντούβαλος για την πολύτιμη στήριξή τους.