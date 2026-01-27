«Αδύνατη η αναβολή του ματς με τη Λιόν» απάντησε η UEFA στον ΠΑΟΚ

Οι ιθύνοντες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αμέσως μόλις επιβεβαιώθηκε το τραγικό δυστύχημα με τους φίλους της ομάδας στη Ρουμανία, επικοινώνησαν με την UEFA ζητώντας την αναβολή της αναμέτρησης με τη Λιόν.

Ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η ομάδα μπροστά σ' αυτή την ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία που έπληξε την οικογένεια του συλλόγου.

Ωστόσο, η απάντηση που δόθηκε απ' τους αρμόδιους της UEFA είναι πως η αναβολή είναι αδύνατη. Υπό αυτές τις συνθήκες και κάτω απ' τη βαριά σκιά της απώλειας των φίλων του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να παίξει το βράδυ της Πέμπτης (29/1) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League...

ΠΑΟΚ: Ζητήσαμε αναβολή του αγώνα με τη Λιόν αλλά είναι αδύνατον

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

“Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη.

O πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του δσ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες.

Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας.

Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας.

Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο.

Επικοινωνήσαμε με την ΟΥΕΦΑ. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας.

Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες”