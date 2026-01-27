Τροχαίο Ρουμανία: Βομβαρδισμένο τοπίο η περιοχή του δυστυχήματος - Σοκαριστικό βίντεο

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τον τόπο της τραγωδίας στην Ρουμανία με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
Οι εικόνες και το VIDEO από το δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ συγκλονίζουν.
Οι άτυχοι ταξίδευαν από την Ρουμανία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με την Λυών στην Γαλλία και στη διαδρομή το μίνι βαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό.
Παρακάτω, μπορείτε να δείτε VIDEO με τις συγκλονιστικές εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας:
Πάτρα: Κατεδαφίστηκε το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο
Γιαννόπουλος στο thebest για την άφαντη Λόρα: «Σίγουρα, υπάρχουν τρίτα άτομα. Σίγουρα, είναι καλά κρυμμένη»
Έτσι λύθηκε το θέμα της διπλοστάθμευσης στην Έλληνος Στρατιώτου... ώστε να διπλοπαρκάρουν με την άνεσή τους - ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr