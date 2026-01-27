Τροχαίο Ρουμανία: Βομβαρδισμένο τοπίο η περιοχή του δυστυχήματος - Σοκαριστικό βίντεο

Οι εικόνες και το VIDEO από το δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ συγκλονίζουν.

Οι άτυχοι ταξίδευαν από την Ρουμανία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με την Λυών στην Γαλλία και στη διαδρομή το μίνι βαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε VIDEO με τις συγκλονιστικές εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας: