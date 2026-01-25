Ιταλία - Ελλάδα 5-12: Η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε ιστορικό χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, κατακτώντας για πρώτη φορά χάλκινο μετάλλιο. Στον “μικρό” τελικό, η Ελλάδα επιβλήθηκε της Ιταλίας με 12-5, σε ένα ματς που κορυφαίος ήταν ο Μάνος Ζερδεβάς.

Παρά τα μετάλλια σε Παγκόσμια Υγρού Στίβου, Ολυμπιακούς Αγώνες, World League, World Cup και Μεσογειακούς Αγώνες, η Εθνική πόλο των ανδρών μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει διάκριση σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έβαλε τέλος σε αυτή τη «κατάρα», ανεβαίνοντας στο βάθρο χάρη στη νίκη επί της Ιταλίας. Ο Ζερδεβάς ήταν καθοριστικός, ενώ ο Αργυρόπουλος σημείωσε 4 γκολ.

Το ματς

Η Εθνική πόλο ανδρών μπήκε πολύ καλά στον “μικρό” τελικό με την Ιταλία κάνοντας καλές άμυνες και παίρνοντας προβάδισμα δυο γκολ (0-4) με τους Γκιουβέτση, Κάκαρη και Αργυρόπουλο (2 γκολ). Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Φερέρο έφερε το πρώτο γκολ των “ατζούρι” στο ματς (1-4), οι οποίοι είχαν τρία δοκάρια σε αυτή την περίοδο αλλά τα βρήκαν.. σκούρα κόντρα στον Ζερδεβά.