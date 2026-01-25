Πού θα δείτε τη μάχη της Εθνικής Πόλο Ανδρών με την Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε την ώρα και το κανάλι του μικρού τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών
Η Εθνική Πόλο Ανδρών γνώρισε την ήττα με 15-12 από την Ουγγαρία στον ημιτελικό της Παρασκευής (25/1) και θα παίξει στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (25/01) στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και αντίπαλος της Ελλάδας θα είναι η Ιταλία.
