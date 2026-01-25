Πού θα δείτε τη μάχη της Εθνικής Πόλο Ανδρών με την Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό

Η Εθνική Πόλο Ανδρών γνώρισε την ήττα με 15-12 από την Ουγγαρία στον ημιτελικό της Παρασκευής (25/1) και θα παίξει στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (25/01) στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και αντίπαλος της Ελλάδας θα είναι η Ιταλία.