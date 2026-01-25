Back to Top
Πού θα δείτε τη μάχη της Εθνικής Πόλο Ανδρών με την Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε την ώρα και το κανάλι του μικρού τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών

Η Εθνική Πόλο Ανδρών γνώρισε την ήττα με 15-12 από την Ουγγαρία στον ημιτελικό της Παρασκευής (25/1) και θα παίξει στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (25/01) στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και αντίπαλος της Ελλάδας θα είναι η Ιταλία.

Sports