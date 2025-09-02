Η Κίνα επιδεικνύει τη στρατιωτική της ισχύ σε μια πρωτοφανή παρέλαση – Παρόντες Βλαντίμιρ Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Κίνα παρουσιάζει αυτήν την εβδομάδα τη στρατιωτική και διπλωματική της ισχύ με μια παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν, παρουσία 26 αρχηγών κρατών.

Δίπλα στον Σι Τζινπίνγκ, ήδη στο Πεκίνο βρίσκεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ συμμετέχουν επίσης οι ηγέτες του Ιράν και της Βόρειας Κορέας. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας εκδήλωσης που αποσκοπεί να δείξει τη συμμαχία δυνάμεων εκτός Δύσης. Δυτικοί παρατηρητές χαρακτηρίζουν αυτό το μπλοκ «άξονα αμφισβήτησης», ορατό τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, όπως γράφει η Guardian σε ανάλυσή της.

Ο Σι Τζινπίνγκ θέλει να αξιοποιήσει την επέτειο αυτή για να παρουσιάσει την Κίνα ως αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στην παγκόσμια τάξη που κυριαρχείται από τη Δύση. Ο κινέζος πρόεδρος υποστηρίζει ότι ο κόσμος πρέπει να γίνει πολυπολικός, με ηγεσία από το Πεκίνο και τη στήριξη χωρών εκτός του δυτικού στρατοπέδου, όπως η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.Το στρατιωτικό μήνυμα πίσω από την ιστορική μνήμη

Η παρέλαση, που τιμά τα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας, αποτελεί επίσης βιτρίνα για τις τελευταίες εξελίξεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, του κινεζικού στρατού. Οι αναλυτές αναμένουν να δουν μαχητικά πέμπτης γενιάς J-20, σύμβολα του εκσυγχρονισμού των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων και της επιθυμίας για τεχνολογική αυτονομία, ακόμη και απέναντι στη Ρωσία.