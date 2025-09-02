Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στην Κίνα με το πολυτελές και θωρακισμένο τρένο του

Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει την πρώτη συμμετοχή του Κιμ σε μια σημαντική πολυμερή εκδήλωση κατά τη διάρκεια της 14χρονης διακυβέρνησής του, αλλά θα είναι και η πρώτη φορά που ο Κιμ, ο Σι και ο Πούτιν, όλοι σημαντικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ, θα συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο. Καμία από τις τρεις χώρες δεν έχει επιβεβαιώσει την πραγματοποίηση ιδιωτικής τριμερούς συνάντησης των ηγετών.

Ο Κιμ Γιουνκ Ουν και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν είναι μεταξύ των 26 παγκόσμιων ηγετών που θα συνοδεύσουν τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να παρακολουθήσουν την τεράστια στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης στο Πεκίνο, η οποία τιμά την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τον αγώνα της Κίνας ενάντια στις επιθετικές ενέργειες της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο με τρένο σήμερα για να παρακολουθήσει στρατιωτική παρέλαση μαζί με τους ομολόγους του από την Κίνα και τη Ρωσία .

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, Korean Central News Agency, ανέφερε νωρίς την Τρίτη ότι ο Κιμ έφυγε από την Πιονγιάνγκ για το Πεκίνο με το ειδικό του τρένο τη Δευτέρα για να συμμετάσχει στους εορτασμούς. Το KCNA, επικαλούμενο τον αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών Κιμ Τσον Ιλ, ανέφερε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν ταξίδευε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο

Τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι το τρένο του Κιμ Γιονγκ Ουν αναμενόταν να φτάσει στο Πεκίνο την Τρίτη, αφού επιβεβαιώθηκε η άφιξή του στην κινεζική παραμεθόρια πόλη Νταντόνγκ τη Δευτέρα το βράδυ.

Το ταξίδι του Κιμ είναι η πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα από το 2019 και η πέμπτη συνολικά από τότε που ανέλαβε την εξουσία μετά το θάνατο του πατέρα του στα τέλη του 2011.

Ο Πούτιν έφτασε στην Κίνα την Κυριακή για να παραστεί στην περιφερειακή σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης, καθώς και στην παρέλαση στο Πεκίνο. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε την Κυριακή στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι «εξετάζεται» η δυνατότητα συνάντησης μεταξύ του Πούτιν και του Κιμ στο περιθώριο της συνόδου.

Οι παρατηρητές της Βόρειας Κορέας παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πιθανότητα ο Κιμ να συναντηθεί και με τον Σι σε διμερές επίπεδο, ή ακόμη και να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση με τον Σι και τον Πούτιν. Οι τρεις ηγέτες έχουν συναντηθεί στο παρελθόν σε διμερές επίπεδο, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμη τριμερή συνάντηση.

Τα τελευταία χρόνια, η εξωτερική πολιτική της Βόρειας Κορέας έχει ως προτεραιότητα τη Ρωσία, καθώς παρέχει στρατεύματα και πυρομαχικά για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις της Βόρειας Κορέας με την Κίνα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά οι ειδικοί λένε ότι ο Κιμ πιθανόν ελπίζει να αποκαταστήσει τις σχέσεις, καθώς η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και χορηγός βοήθειας της Βόρειας Κορέας και θα ήθελε να προετοιμαστεί για το τέλος του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Από τη στιγμή που συμμάχησε με τη Ρωσία, η Βόρεια Κορέα έχει γίνει πιο ενεργή σε διεθνή θέματα πέρα από την Κορεατική Χερσόνησο, εκδίδοντας διπλωματικές δηλώσεις για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στο Στενό της Ταϊβάν, ενώ παρουσιάζει τον εαυτό της ως μέρος ενός ενωμένου μετώπου κατά της Ουάσιγκτον. Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι η παρουσία του Κιμ στην πολυμερή συνάντηση στο Πεκίνο είναι μέρος των προσπαθειών για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες χώρες που είναι κοντά στη Κίνα και τη Ρωσία.

Το ταξίδι του Κιμ έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο νέος φιλελεύθερος πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ έχουν επανειλημμένα εκφράσει την ελπίδα τους για την επανέναρξη των συνομιλιών με τη Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα αποφεύγει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα και πιέζει για την επέκταση του πυρηνικού και πυραυλικού οπλοστασίου της, από τότε που η προηγούμενη διπλωματική προσπάθεια του Κιμ με τον Τραμπ κατέρρευσε το

Πριν αναχωρήσει για την Κίνα τη Δευτέρα, ο Κιμ επισκέφθηκε ένα ινστιτούτο έρευνας πυραύλων της Βόρειας Κορέας για να εξετάσει την πρόοδο στην ανάπτυξη ενός νέου κινητήρα για αυτό που αποκάλεσε «διακοντιненταλικό βαλλιστικό πύραυλο επόμενης γενιάς», σύμφωνα με το KCNA. Τα τελευταία χρόνια, η Βόρεια Κορέα έχει δοκιμάσει διάφορες εκδόσεις ICBM που μπορούν να φτάσουν στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, και οι αναλυτές λένε ότι η επόμενη γενιά ICBM πιθανόν αναφέρεται σε ένα όπλο μακράς εμβέλειας με πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές που μπορεί να νικήσει τα αμερικανικά συστήματα πυραυλικής άμυνας.