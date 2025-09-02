Προορισμός η Αιγιάλεια για το μήνα Σεπτέμβρη- Η παράταση της τουριστικής περιόδου και οι υψηλές πληρότητες του Αυγούστου

Η Αιγιάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς προτείνεται από το Web- Greece για τον μήνα Σεπτέμβριο, ως ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για όσους αναζητούν διακοπές με φυσική ομορφιά και προσιτές τιμές.

Η περιοχή διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν ξεχωριστή. Οι καθαρές ακτές της, η γαστρονομική παράδοση με τοπικά προϊόντα, αλλά και το γεγονός ότι συνδυάζει θάλασσα και βουνό, με εύκολη πρόσβαση, την κάνουν να έλκει το ενδιαφέρον.

Ο Σεπτέμβριος θεωρείται από τους επαγγελματίες του τουρισμού ιδανική περίοδος για την Αιγιάλεια, καθώς προσφέρει όλα όσα αναζητούν οι επισκέπτες, καλό καιρό, ηρεμία χωρίς τον συνωστισμό του Αυγούστου, αλλά και πιο προσιτές τιμές στη διαμονή και την εστίαση.

Οι υψηλές πληρότητες που καταγράφηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες αποδεικνύουν ότι η Αιγιάλεια ανεβαίνει στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Οι ξενοδόχοι αναμένουν ότι η ανοδική αυτή τάση θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο και ίσως παραταθεί και τον Οκτώβριο.

«Η Αιγιάλεια έχει πάρει ένα πολύ καλό κομμάτι του τουρισμού της Αχαΐας. Η επισκεψιμότητα, φέτος, ήταν πολύ αυξημένη σε σχέση με τα δυο προηγούμενα χρόνια. Η πληρότητα στην Αιγιάλεια άγγιξε το 90% και όπως φαίνεται ο Σεπτέμβριος θα είναι πάνω από το 50%. Ο Οκτώβριος, μπορεί να είναι μακριά, ωστόσο θεωρώ ότι κάπως θα παραταθεί η τουριστική σεζόν. Οι επόμενες εβδομάδες, αναμένονται να είναι καλές τουριστικά για την Αιγιάλεια. Οι τιμές, είναι προσιτές και είμαστε μια περιοχή που μπορείς να βρεις τα πάντα», αναφέρει στο thebest.gr ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του Νομού Αχαΐας Χρήστος Κανελλής.