Μάρτης… «γδάρτης»: Διπλό μέτωπο κακοκαιρίας με βροχές, κρύο και βοριάδες

Πιο δύσκολες ημέρες Πέμπτη 19/3 και Παρασκευή 20/3

Άλλαξε το σκηνικό του καιρού από χθες, καθώς δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, φέρνοντας φθινοπωρινές έως και χειμωνιάτικες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Την Τετάρτη 18/3 παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και αργότερα στα Δωδεκάνησα, ενώ δεν αποκλείονται και στο βόρειο Ιόνιο. Το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ανατολικοί έως βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 και κατά διαστήματα 8 στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Κορυφώνεται η κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή - Προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους έως και 8 μποφόρ

Ωστόσο, η ουσιαστική επιδείνωση αναμένεται το διήμερο Πέμπτης 19/3 και Παρασκευής 20/3. Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα δημιουργηθεί στο Ιόνιο, θα κινηθεί ανατολικά, προκαλώντας πιο γενικευμένα και έντονα φαινόμενα. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της φάσης θα είναι: -Ενισχυμένοι βοριάδες: Οι άνεμοι θα πνέουν με μεγάλη ένταση, καθιστώντας το σκηνικό ιδιαίτερα ψυχρό. -Περισσότερες βροχές: Τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Ειδικότερα, Την Πέμπτη 19/3 ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το Αιγαίο, και θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα πτώση και η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη λόγω των ενισχυμένων ανέμων.

Την Παρασκευή 20/3 οι νεφώσεις θα είναι λιγότερες, αλλά κατά διαστήματα αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αισθητά.