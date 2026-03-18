Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαρτίου

Σήμερα 18 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Εδουάρδου Αγγλίας.

Το ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Εδουάρδος,

Έντουαρντ,

Έντυ.

Άγιος Εδουάρδος

Ο Άγιος Edward (Εδουάρδος) ήταν υιός του βασιλέως της Αγγλίας Έντγκαρ.

Ο Άγιος, παρά το γεγονός του μεγάλου αξιώματός του, διακρινόταν για την αγνότητα και ευσέβειά του. Δολοφονήθηκε, μετά τριετία από της ανόδου του στον θρόνο, από την μητριά του Ελφρίδα και ενταφιάσθηκε σε τόπο άγνωστο και σε μεγάλο βάθος. Το λείψανό του βρέθηκε ακέραιο, όταν επάνω από το σημείο του τάφου του έλαμπε ουράνιο φως.

Σήμερα το λείψανο του Αγίου Edward φυλάσσουν Ορθόδοξοι Ρώσοι μοναχοί της Διασποράς σε μονή κοντά στο Λονδίνο.

Ο Άγιος Edward μαρτύρησε το έτος 978 μ.Χ.