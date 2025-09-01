Ειρήνη Μουρτζούκου: «Η γιαγιά του Παναγιωτάκη είναι η μόνη που θα μάθει την αλήθεια»

Μήνυμα μέσα από τη φυλακή έστειλε η Ειρήνη Μουρτζούκου, μέσω της εκπομπής «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου, για το θάνατο του μικρού Παναγιώτη. Η ίδια, εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν σκότωσε το μικρό αγόρι, τονίζοντας πως θα αποκαλύψει τι πραγματικά του συνέβη, μόνο στην γιαγιά του.

Η Τατιάνα Στεφανίδου, στην πρεμιέρα του «Power Talk» είχε καλεσμένη την γιαγιά του μικρού Παναγιώτη, του αγοριού που η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι δεν σκότωσε.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η γιαγιά του στην εκπομπή, η Ειρήνη Μουρτζούκου την παίρνει καθημερινά τηλέφωνο μέσα από τη φυλακή και της ζητάει να πάει να την δει από κοντά για να της πει τι έγινε με το παιδί. Συνεχίζει μάλιστα, να την αποκαλεί «μάνα».

«Στην αρχή την έβαλα μέσα στην καρδιά μου, την έλεγα και κόρη μου. Με λέει ακόμα μάνα. Την Ειρήνη την γνωρίσαμε από μια φίλη μας. Μας έλεγε τι άτυχο παιδί είναι, πονεμένο, ένα πλασματάκι αθώο, έτσι την είδαμε τότε… Ήμουν η μάνα που δεν είχε» περιέγραψε στην εκπομπή «Power Talk» η κυρία Φωτεινή, η γιαγιά του μικρού Παναγιώτη που ακόμα ψάχνει απαντήσεις για το θάνατό του.

«Μου χρωστάει ένα γιατί. Μου είπε ότι φοβάται μήπως με πληγώσει» είπε η ίδια στην εκπομπή, για την Ειρήνη Μουρτζούκου.

«Όταν άκουσα για τις δολοφονίες των μωρών τα έχασα»

«Τα έχασα. Έκλαιγα. Πήρα τον δικηγόρο μου, άνοιξε η γη να με καταπιεί. Εκείνη την ώρα με πήρε η Ειρήνη! Μου λέει: Έλα μάνα, με πιάσανε. Προσπάθησε να μιλήσω ήρεμα. Της λέω γιατί; Δεν το πιστεύω! Λέει, μάνα πίστεψέ το, δεν το ήθελα, δαιμονίζομαι…

Ο Παναγιωτάκης ήταν υγιέστατος. Η Ειρήνη ορκίζεται ότι δεν το σκότωσε εκείνη το παιδί» περιέγραψε η γιαγιά του άτυχου παιδιού.