Σοβαρό τροχαίο στα Γιάννενα: Πέντε τραυματίες στο νοσοκομείο, εκ των οποίων τρία παιδιά

Όλοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα, Πέμπτη (4/9), στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Λαδοχωρίου στα Γιάννενα όπου 5 άτομα τραυματίστηκαν.
Τα τρία άτομα από τα πέντε ήταν παιδιά και όλοι οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.
Στα πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση, ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα άρχισε να βγάζει καπνούς, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ωστόσο, ο καπνός σταμάτησε να εκλύεται μετά από λίγο, χωρίς να αναφλεγεί το όχημα.
Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διακομιδή των τραυματιών.
«Τους ακούμπησα και ήταν παγωμένοι»: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 35χρονης που πέθανε μαζί με το μωρό
Συνελήφθη 17χρονος για τις αρπαγές μωρών σε Καμίνια και Ομόνοια
Αρκούν 8 δευτερόλεπτα για να περάσετε διάβαση πεζών στην Ακτή Δυμαίων; Οι πατρινοί τρέχουν για να μην τους... πατήσουν! ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr