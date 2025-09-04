Συνελήφθη 17χρονος για τις αρπαγές μωρών σε Καμίνια και Ομόνοια

Συνελήφθη 17χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι είναι αυτός που άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη.

Πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε πάρει κ άλλο μωράκι τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών. Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης τον εντόπισαν στον Άλιμο να περιφέρεται και τον συνέλαβαν στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ίδιος ομολόγησε την πράξη του λέγοντας πως προέβη σε αυτήν γιατί «δεν χωνεύει τους γύφτους» και γιατί ήθελε να «δείξει πόσο άχρηστοι είναι».

Παρίστανε τον ελεγκτή λεωφορείων

Ενδιαφέρον όσον αφορά το πρόσωπο, είναι ότι ο 17χρονος είναι ο ίδιος ο οποίος παρίστανε τον ελεγκτή λεωφορείων στη Βάρη εισπράττοντας υποτιθέμενα πρόστιμα καθ’ οδόν. Το περιστατικό είχε καταγραφεί τον Ιούνιο στη στάση «Αστέρια» επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος και κινητοποιήθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», που ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τότε τον ανήλικο στην περιοχή και τον προσήγαγαν στο τοπικό Τμήμα Δίωξης, όπου και διαπιστώθηκε πως στην κατοχή του βρέθηκαν ασύρματος, μπλοκ παραβάσεων, πλαστή κάρτα εποπτείας και χρηματικό ποσό. Παράλληλα, είχε συλληφθεί τότε και ο γονέας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

protothema.gr