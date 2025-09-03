Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βρέφος 30 ημερών εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη

Απίστευτο περιστατικό

Ένα βρέφος 30 ημερών εντόπισε, γύρω στις 20:45 της Τετάρτης (3/9), επί της οδού Καλλιρρόης 130 στην Ακρόπολη, μια 54χρονη.

Η 54χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, βρήκε το βρέφος σε πάρκο, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.

Λίγο μετά τον εντοπισμό του βρέφους, μια γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια και ανέφερε πως παρέδωσε το παιδί σε άνδρα σε σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, για να κάνει ψώνια, ωστόσο εκείνος πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ειδήσεις