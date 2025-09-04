Ακρόπολη: Συνελήφθη γυναίκα που δηλώνει μητέρα του βρέφους το οποίο εντοπίστηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ

H γυναίκα που ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί αν είναι η μητέρα του, πήγε στο ΑΤ Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια, ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης
Στη σύλληψη μίας γυναίκας που φέρεται να είναι η μητέρα του βρέφους προχώρησαν οι Αρχές, για την υπόθεση της Ακρόπολης.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των Αρχών, η γυναίκα συνδέεται με την εγκατάλειψη του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα που ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί αν είναι η μητέρα του, πήγε στο ΑΤ Καμινίων και κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια, ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.
Η γυναίκα συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί αργότερα σήμερα, ενώπιον του εισαγγελέα.
Υπενθυμίζεται πως το βρέφος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης στην περιοχή της Ακρόπολης.
Έκτοτε η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να δουν ποιος το άφησε στο σημείο και το βρέφος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.
