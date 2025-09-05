Aχαΐα: Τον πυροβόλησε δύο φορές- Ευτυχώς δεν τον τραυμάτισε

Back to Top
Συνελήφθη άνδρας στον Ερύμανθο για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη άνδρας στον Ερύμανθο Αχαΐας για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο έναν άνδρα χωρίς να τον τραυματίσει.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, σε περιοχή του Ερυμάνθου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, ένας ημεδαπός άνδρας,
σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία ημεδαπού άνδρα, ο συλληφθείς χθες το βράδυ, βρισκόμενος σε αγροτεμάχιο πρόταξε προς το μέρος του πρώτου, ένα
κυνηγετικό όπλο και τον πυροβόλησε από απόσταση δυο φορές, χωρίς να τον τραυματίσει.

Ο κατηγορούμενος μετέβη οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα Ερυμάνθου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ κατασχέθηκε το κυνηγετικό όπλο ως μέσο τέλεσης της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

