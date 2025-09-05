Ναυπακτία: Οδύνη για το χαμό της 25χρονης Μαργαρίτας σε τροχαίο στο Κιάτο

Ακόμη μία τραγωδία προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των τροχαίων δυστυχημάτων.

Μια 25χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί της Πέμπτης (4/9) σε σύγκρουση του ΙΧ που οδηγούσε με φορτηγό, στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα.

Στο φορτηγό επέβαινε ζευγάρι ηλικίας 70 και 61 ετών, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά.

Από το ΙΧ ανασύρθηκε νεκρή η 25χρονη Μαργαρίτα Χαλκιά, με καταγωγή από το Στράνωμα Ναυπακτίας.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Κιάτου, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Η τραγική είδηση σκορπά βαρύ πένθος στην περιοχή, που αδυνατεί να πιστέψει ότι η νεαρή έφυγε από την ζωή.