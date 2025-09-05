Back to Top
Θεσσαλονίκη: Οδηγός βρήκε μωρό να μπουσουλάει στον δρόμο

φωτο αρχείου pixabay.com

Συνελήφθησαν οι γονείς του

Δύο μωρά, 1 και 2 ετών, εντοπίστηκαν χθες, στις 9.50 το βράδυ, να κινούνται μόνα τους στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, εκτεθειμένα σε δρόμο.

 Μάλιστα, όπως κατέθεσε διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την αστυνομία, το μικρότερο από τα δύο ανήλικα φέρεται να μπουσουλούσε στον δρόμο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα δύο μωρά είχαν βγει νωρίτερα από το σπίτι, όπου διαμένουν με τους γονείς τους.

Τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα τους συνελήφθησαν για έκθεση.

