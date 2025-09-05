Πάτρα: Συνελήφθη 14χρονος για κλοπή σε τροχόσπιτο στο Ρίο

Σοκ προκαλεί η υπόθεση κλοπής στο Ρίο Πατρών, καθώς ανάμεσα στους δράστες βρίσκεται και ένας 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με έναν ενήλικο συνεργό του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες, χθες το μεσημέρι, έσπασαν το παράθυρο τροχόσπιτου που ανήκει σε αλλοδαπό άνδρα, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε προβλήτα στο Ρίο, και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και 50 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της πράξης τους έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν και ακινητοποίησαν άμεσα τους δύο κατηγορούμενους.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο ενήλικος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές, καθώς από τις 21 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 είχε διαπράξει τρεις ακόμη κλοπές (δύο ολοκληρωμένες και μία απόπειρα) σε σπίτια στην Πάτρα, αφαιρώντας κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας 3.500 ευρώ.

Ο ενήλικος συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ ο 14χρονος κατηγορείται για κλοπή κατά συναυτουργία.