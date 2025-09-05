Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία εξετάζουν οι Αρχές για το ηλικιωμένο ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό με όπλο δίπλα του

Νέα στοιχεία έρχονται το φως της δημοσιότητας για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε κατάσταση αποσύνθεσης σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, με τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα, η οποία εντοπίστηκε μπρούμυτα σε κρεβάτι, με τις Αρχές να εκτιμούν πως υπήρξε φόνος και μετά αυτοκτονία.

Όπως όλα δείχνουν ο 74χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς ο θάνατος μεταξύ των δύο έχει χρονική απόσταση αφού το πτώμα της γυναίκας ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση σε σχέση με αυτό του άνδρα.

Στον χώρο βρέθηκαν ένα μια κυνηγετική καραμπίνα και δύο κάλυκες.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε πώς κάλεσαν την αστυνομία και αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα με τα δύο πτώματα, ενώ γειτόνισσα ανέφερε πως η γυναίκα ήταν πολύ άρρωστη και ο σύζυγός της πολύ στεναχωρημένος. Από την Αστυνομία προκύπτει πως δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Τι λένε γείτονες του ζευγαριού

Από την έντονη οσμή που έβγαινε από το διαμέρισμα του ζευγαριού έκανε τους γείτονες να ειδοποιήσουν την αστυνομία.

«Υπήρχε ένα φως που δεν είχαν σβήσει για μέρες. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ και είπαμε μήπως έχουν πάθει κάτι οι παππούδες. Ο άνδρας μου ειδοποίησε τον διαχειριστή και εκείνος την αστυνομία και τους βρήκαν. Η γυναίκα δεν έβγαινε πολύ, μόνο ο άνδρας. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη. Λένε ότι ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε», είπε γειτόνισσα του ζευγαριού.