Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία εξετάζουν οι Αρχές για το ηλικιωμένο ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό με όπλο δίπλα του

Ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα - Δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού, λέει η Αστυνομία
Νέα στοιχεία έρχονται το φως της δημοσιότητας για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε κατάσταση αποσύνθεσης σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, με τραύματα από πυροβόλο όπλο.
Ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα στο θώρακα, η οποία εντοπίστηκε μπρούμυτα σε κρεβάτι, με τις Αρχές να εκτιμούν πως υπήρξε φόνος και μετά αυτοκτονία.
Όπως όλα δείχνουν ο 74χρονος άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς ο θάνατος μεταξύ των δύο έχει χρονική απόσταση αφού το πτώμα της γυναίκας ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση σε σχέση με αυτό του άνδρα.
Στον χώρο βρέθηκαν ένα μια κυνηγετική καραμπίνα και δύο κάλυκες.
Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε πώς κάλεσαν την αστυνομία και αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα με τα δύο πτώματα, ενώ γειτόνισσα ανέφερε πως η γυναίκα ήταν πολύ άρρωστη και ο σύζυγός της πολύ στεναχωρημένος. Από την Αστυνομία προκύπτει πως δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.
Τι λένε γείτονες του ζευγαριού
Από την έντονη οσμή που έβγαινε από το διαμέρισμα του ζευγαριού έκανε τους γείτονες να ειδοποιήσουν την αστυνομία.
«Υπήρχε ένα φως που δεν είχαν σβήσει για μέρες. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ και είπαμε μήπως έχουν πάθει κάτι οι παππούδες. Ο άνδρας μου ειδοποίησε τον διαχειριστή και εκείνος την αστυνομία και τους βρήκαν. Η γυναίκα δεν έβγαινε πολύ, μόνο ο άνδρας. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη. Λένε ότι ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε», είπε γειτόνισσα του ζευγαριού.
ΕΛΑΣ: Δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με τον 74χρονο άνδρα και την 88χρονη σύζυγο του που βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε προχωρημένη σήψη στο διαμέρισμα που διέμεναν στο Νέο Κόσμο.
Το ζευγάρι έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο και συγκεκριμένα ο άνδρας στο κεφάλι ενώ η γυναίκα , που βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι, είχε τραύμα στο θώρακα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ το όπλο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο με τους σωρούς ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δύο κάλυκες.
Παράλληλα από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι από την μέχρι στιγμής έρευνα, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.
Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.
Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».
