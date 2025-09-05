Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Το Φεγγάρι του Καλαμποκιού γίνεται… Blood Moon

Το βράδυ του Σαββάτου 7 Σεπτεμβρίου, ο ουρανός θα φωτιστεί από ένα μοναδικό θέαμα: H πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, γνωστή ως «Φεγγάρι του Καλαμποκιού», θα συμπέσει με ολική έκλειψη Σελήνης, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο του «Ματωμένου Φεγγαριού».

Για την καλύτερη παρατήρηση του «Ματωμένου Φεγγαριού», οι επιστήμονες αναφέρουν πως αξίζει να κοιτάξουμε τον ουρανό περίπου 75 λεπτά πριν την ολικότητα, ώστε να δούμε τη σταδιακή είσοδο της Σελήνης στη σκιά. Εντυπωσιακό θέαμα θα προσφέρει και στην επιστροφή της στο πλήρες φως.

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα «βάψει» τον δορυφόρο της Γης σε έντονο κόκκινο χρώμα, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο. Αρχικά, η έκλειψη θα διαρκέσει από τις 15:28 έως τις 20:55 GMT (18:28 έως 23:55 ώρα Ελλάδας). Η φάση της ολικότητας – όταν η Σελήνη βυθίζεται πλήρως στη σκιά της Γης – θα κρατήσει 82 λεπτά, από τις 17:30 έως τις 18:52 GMT (20:30 έως 21:52 ώρα Ελλάδας).

Πώς εξηγείται η «ματωμένη» εικόνα του φεγγαριού

Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο —το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη— κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο θα είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της θα περάσει από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα.

Αυτό το χρώμα δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, διαθλάται και «βάφει» τη Σελήνη σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί.

Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να δείτε την έκλειψη από το σημείο που βρίσκεστε, το Space.com θα τη μεταδώσει ζωντανά, επιτρέποντάς σας να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο το φαινόμενο του «ματωμένου φεγγαριού».