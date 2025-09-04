Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο διαμέρισμά του- Δίπλα τους βρέθηκε καραμπίνα

Νεκροί βρέθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου με την γυναίκα να βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία στον Νέο Κόσμο, πρόκειται για έναν άνδρα 74 ετών και μία γυναίκα, ενώ δίπλα τους στο διαμέρισμα βρέθηκαν επίσης δύο κάλυκες και μία καραμπίνα, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για τα αίτια θανάτου τους.

Οι Αρχές απέκλεισαν το διαμέρισμα με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε πως η γυναίκα έχει πυροβοληθεί στον θώρακα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δολοφονία της γυναίκας από τον 74χρονο άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οι γείτονες ήταν αυτοί που ειδοποίησαν την Αστυνομία καθώς με μαρτυρίες από το διαμέρισμα έβγαινε μια πολύ δυσάρεστη μυρωδιά.

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω “μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα.

Και ο άνδρας μου είπε “γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο. Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη» λέει ένοικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε τις Αρχές.

«Ήταν άρρωστη η γυναίκα και ο άνδρας πολύ στεναχωρημένος» λέει γειτόνισσα.

Άλλη μάρτυρας τόνισε πως η γυναίκα ήταν βαριά άρρωστη εδώ και πολύ καιρό.