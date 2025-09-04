Πάτρα: Όπλο βρέθηκε σε κάδο απορριμάτων

Ένα απρόσμενο εύρημα εντόπισε εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Πατρέων το πρωί της Πέμπτης (4/9/2025), κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή του Ρίου. Συγκεκριμένα, βρήκε ένα πιστόλι μέσα σε σακούλα σκουπιδιών.

Ο εργαζόμενος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, με αστυνομικούς της Ασφάλειας να φτάνουν γρήγορα στο σημείο και να παραλαμβάνουν το όπλο. Το πιστόλι πρόκειται να αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου θα υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις για τυχόν ίχνη ή σύνδεση με εγκληματικές ενέργειες.