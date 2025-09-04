Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Όπλο βρέθηκε σε κάδο απορριμάτων

Στο Ρίο

Ένα απρόσμενο εύρημα εντόπισε εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Πατρέων το πρωί της Πέμπτης (4/9/2025), κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή του Ρίου. Συγκεκριμένα, βρήκε ένα πιστόλι μέσα σε σακούλα σκουπιδιών.

Ο εργαζόμενος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, με αστυνομικούς της Ασφάλειας να φτάνουν γρήγορα στο σημείο και να παραλαμβάνουν το όπλο. Το πιστόλι πρόκειται να αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου θα υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις για τυχόν ίχνη ή σύνδεση με εγκληματικές ενέργειες.

Ειδήσεις Τώρα

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ρίο Όπλο Κάδοι Απορριμάτων

Ειδήσεις