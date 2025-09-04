Προφυλακίστηκαν οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στo κύκλωμα της Κρήτης

Ολοκληρώθηκε η απολογία των 16 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά.



Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο έλαβε αναβολή για να απολογηθεί αύριο, μαζί με ακόμα 17 άτομα που θα περάσουν την πόρτα των ανακριτών και του εισαγγελέα.

Οι συνήγοροι απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις. Οι συλληφθέντες απολογούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί και επιμέρους κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη διακίνηση όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος.

Την ίδια ώρα, άλλοι 16 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση παραμένουν ήδη κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα για παλαιότερα αδικήματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να κινούνταν μεθοδικά: Εκβίαζαν με προσωπικό υλικό, ζητούσαν χρήματα για «χαρτιά» και μίσθωση δομών, επεδίωκαν να ελέγξουν εκκλησιαστικές εκλογές και φέρονται να επενέβησαν ακόμη και σε πανεπιστημιακές διαδικασίες.

Είναι ενδεικτικό ότι στο προανακριτικό υλικό που ξεπερνάει τις 1.800 σελίδες, αποκαλύπτεται το παρασκήνιο των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης με φωτογραφίες και βίντεο για εκβιασμούς, αλλά και εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Μάλιστα, εκτός των ήδη 48 συλληφθέντων -σύμφωνα με πληροφορίες- μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχουν εκδοθεί και νέα εντάλματα.

Και αυτό γιατί από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΛ.ΑΣ, σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη και εκεί αποκαλύπτονται επιπλέον υποθέσεις μεθοδικών εκβιασμών και πιέσεων γύρω από τη Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στα Χανιά. Από την υφαρπαγή 175 στρεμμάτων γης, μέχρι την εμπλοκή σε εκκλησιαστικές εκλογές και δημόσιες δομές.

Ποιοι εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία

Συγκεκριμένα, η έρευνα επεκτάθηκε σε μέλη της οργάνωσης αλλά και σε πρόσωπα του ευρύτερου κύκλου τους. Σε αυτή τη δεύτερη δικογραφία εμπλέκονται συνολικά έξι άτομα, ανάμεσά τους δύο αδέρφια ξενοδόχοι, δικηγόρος αλλά και επίσκοπος, φέρονται να συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβαλε στο στόχαστρο τη Μονής Αγίας Τριάδος, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η δικογραφία αποκαλύπτει εκβιασμούς, απειλές, μίζες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά και απόπειρες ελέγχου της εκλογής νέου μητροπολίτη.

«Με εκθέτουν με απώτερο σχέδιο»

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, φέρεται να είναι και ένας αρχιμανδρίτης, τον οποίο αρχικά εκβίαζαν και στη συνέχεια κατάφεραν να τον «στρατολογήσουν» και να λειτουργεί υπέρ τους.

Μετά τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και εμπλέκουν το όνομά του, ο Αρχιμανδρίτης και Εφημέριος της Ενορίας Στερνών Μελχισεδέκ Αμπελικάκης με ανακοίνωσή του, απάντησε τα εξής: «Επειδή αξιώθηκα να φέρω τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σκοτεινοί κύκλοι οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας, βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας μεταχειριζόμενοι άθλιες και απαίσιες μεθόδους.

Θέλω να επισημάνω ότι στις χιλιάδες σελίδες σε αυτή την ογκώδη κατά τα φαινόμενα δικογραφία, το δικό μου όνομα (το οποίο ειρήσθω χρησιμοποιείται από τρίτους) βγήκε στη δημοσιότητα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που καταδεικνύει ότι με εκθέτουν με ελαφρά την καρδία η με απώτερο σχέδιο. Γίνεται προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός, με ποιους σκοπούς αυτής της προσέγγισης άραγε;», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Οι αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα

Ήδη στους διαλόγους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης έχουν εμπλακεί και πολιτικά πρόσωπα, με την τηλεφωνική συνομιλία που προέκυψε με τον Πάνο Καμμένο, όπως και οι υπόλοιπες να βρίσκονται στα χέρια της εισαγγελικής αρχής, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν περιγράφεται ευθύνη πολιτικού προσώπου πουθενά στη δικογραφία.