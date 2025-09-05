Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκαν επτά κλοπές σε σταθμευμένα οχήματα – Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, επτά υποθέσεις κλοπών από σταθμευμένα οχήματα στην πόλη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας ημεδαπός άνδρας, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2025 είχε διαπράξει συνολικά επτά κλοπές σε οχήματα που βρίσκονταν σε χώρο κοιμητηρίου στο Αγρίνιο.

Ο δράστης είχε αφαιρέσει 1.355 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και δύο ζευγάρια γυαλιά οράσεως, ενώ χρησιμοποιώντας τις κλεμμένες κάρτες προχώρησε σε αναλήψεις συνολικού ποσού 2.500 ευρώ.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, οι οποίες οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και στην ταυτοποίηση του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, για διακεκριμένες κλοπές κακουργηματικού χαρακτήρα, έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.