Πάτρα: Σκουπίδια στοιβαγμένα πάνω από μία εβδομάδα στο κέντρο της πόλης

Σωρός από «ανακυκλώσιμα» σκουπίδια παραμένει, εδώ και πάνω από μία εβδομάδα, στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι στο thebest.gr το φαινόμενο επαναλαμβάνεται συχνά, ενώ παρά τα συνεχή παράπονα που στέλνονται μέσω της εφαρμογής Sense City, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.