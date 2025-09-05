Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Νέο συλλαλητήριο αύριο για τα Τέμπη στην πλατεία Γεωργίου

Πάτρα: Νέο συλλαλητήριο αύριο για τα Τέμ...

Συμμετοχή σε πανελλαδική κινητοποίηση – Συγκεντρώσεις και σε Αγρίνιο, Πύργο και άλλες πόλεις

Ένα ακόμη συλλαλητήριο για τα Τέμπη διοργανώνεται αύριο, Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που πραγματοποιείται μετά το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου, την ίδια ώρα που αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιούνται σε μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα, όπως το Αγρίνιο, ο Πύργος, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Την πανελλαδική δράση καλεί η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα ενός από τα θύματα της τραγωδίας, με στόχο να σταλεί ισχυρό μήνυμα για τη συνέχιση του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων, που ζητούν δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών.

Ειδήσεις Τώρα

Ναυπακτία: Οδύνη για το χαμό της 25χρονης Μαργαρίτας σε τροχαίο στο Κιάτο

Λισαβόνα: Το μοιραίο τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν την τραγωδία με τους 16 νεκρούς

Πάτρα: Επέστρεψε στο σπίτι της η 8χρονη Μαρία που τραυματίστηκε στο θανατηφόρο της Ακτής Δυμαίων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Συλλαλητήρια Για Τα Τέμπη

Ειδήσεις