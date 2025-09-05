Πάτρα: Νέο συλλαλητήριο αύριο για τα Τέμπη στην πλατεία Γεωργίου

Συμμετοχή σε πανελλαδική κινητοποίηση – Συγκεντρώσεις και σε Αγρίνιο, Πύργο και άλλες πόλεις
Ένα ακόμη συλλαλητήριο για τα Τέμπη διοργανώνεται αύριο, Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που πραγματοποιείται μετά το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.
Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου, την ίδια ώρα που αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιούνται σε μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα, όπως το Αγρίνιο, ο Πύργος, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
Την πανελλαδική δράση καλεί η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα ενός από τα θύματα της τραγωδίας, με στόχο να σταλεί ισχυρό μήνυμα για τη συνέχιση του αγώνα των οικογενειών των θυμάτων, που ζητούν δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών.
