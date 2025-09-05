Λισαβόνα: Το μοιραίο τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν την τραγωδία με τους 16 νεκρούς

Απαντήσεις για τα αίτια του εκτροχιασμού του τελεφερίκ da Glória στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ζητούν απεγνωσμένα οι οικογένειες των θυμάτων που θρηνούν για τους αγαπημένους τους.

Ανάμεσα στα θύματα που βρήκαν τραγικό θάνατο στο δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα, είναι και 8 τουρίστες.

Πέρα από τους τουρίστες σκοτώθηκαν 2 Πορτογάλοι υπάλληλοι φιλανθρωπικής οργάνωσης και 1 Γερμανός. Η Γερμανίδα σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά ενώ ο 3χρονο παιδί του φέρει ελαφριά τραύματα. Το πορτογαλικό συνδικάτο μεταφορών είπε ότι ο φρουρός του τελεφερίκ ήταν μεταξύ των νεκρών.

Οι διαδικασία ταυτοποίησης των υπόλοιπων θυμάτων είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας Λουίς Νέβες, απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφο, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια του δυστυχήματος.

«Τίποτα δεν έχει αποκλειστεί. Θα μπορέσουμε να πάρουμε θέση μόνο όταν θα είμαστε βέβαιοι», δήλωσε.

Οι αρχές της Πορτογαλίας διευκρίνισαν την Πέμπτη (04.08.2025) πως οι τουρίστες ήταν 2 Καναδοί, 2 Νοτιοκορεάτες, 1 Αμερικανός, 1 Ελβετός, 1 Γερμανός και 1 Ουκρανός.